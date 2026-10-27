Poco carburante, aereo Easyjet parte per Berlino senza i bagagli

Il volo interessato era l'EJU5054, partito giovedì della scorsa settimana da Napoli alla volta di Berlino. Un portavoce di Easyjet ha confermato l'accaduto alla Bild. A causa di una limitazione di peso dovuta alla carenza di carburante, le valigie non avrebbero potuto essere trasportate.

La causa sarebbe stata uno sciopero a Napoli, che avrebbe provocato difficoltà nell'approvvigionamento di carburante. Secondo quanto riferito dalla compagnia aerea, i bagagli sono stati nel frattempo trasportati a Berlino. Lì, un fornitore di servizi presso l'aeroporto avrebbe dovuto smistare le valigie e consegnarle ai passeggeri.