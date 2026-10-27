Poco carburante, aereo Easyjet parte per Berlino senza i bagagli
Il volo, partito da Napoli, ha dovuto sottostare a limitazioni di peso per via della carenza di carburante nel serbatoio
NAPOLI / BERLINO - I passeggeri di un volo Easyjet da Napoli a Berlino hanno avuto una brutta sorpresa all'aeroporto della capitale tedesca: secondo quanto riporta la Bild, nessun bagaglio da stiva era stato caricato a bordo.
Secondo quanto riferito dalla compagnia aerea low cost, la ragione di questa decisione insolita è stata una carenza nell'approvvigionamento di carburante: l'aereo Easyjet non era abbastanza leggero.
Il volo interessato era l'EJU5054, partito giovedì della scorsa settimana da Napoli alla volta di Berlino. Un portavoce di Easyjet ha confermato l'accaduto alla Bild. A causa di una limitazione di peso dovuta alla carenza di carburante, le valigie non avrebbero potuto essere trasportate.
La causa sarebbe stata uno sciopero a Napoli, che avrebbe provocato difficoltà nell'approvvigionamento di carburante. Secondo quanto riferito dalla compagnia aerea, i bagagli sono stati nel frattempo trasportati a Berlino. Lì, un fornitore di servizi presso l'aeroporto avrebbe dovuto smistare le valigie e consegnarle ai passeggeri.