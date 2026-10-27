Auto si lancia sulla folla: arrestate tre persone
Il veicolo si è diretto intenzionalmente contro il gruppo, ferendo almeno cinque persone, alcune delle quali in modo grave.
Il veicolo si è diretto intenzionalmente contro il gruppo, ferendo almeno cinque persone, alcune delle quali in modo grave.
NEUSTADT AM RÜBENBERGE - Dopo un attacco con un'auto contro un gruppo di persone nella città tedesca di Neustadt am Rübenberge, la polizia ha arrestato provvisoriamente tre persone.
Non è ancora chiaro in che misura queste siano direttamente collegate al reato, ha comunicato la polizia. Gli agenti le hanno trovate presso l'indirizzo dell'intestatario dell'auto utilizzata per il reato.
L'auto, durante la notte, si è diretta intenzionalmente contro il gruppo, ferendo almeno cinque persone, alcune delle quali in modo grave. Gli agenti di polizia hanno sparato contro l'auto per fermare l'attacco.
La polizia presume un collegamento con la criminalità dei clan
La polizia presume che i coinvolti si conoscessero. Secondo quanto riferito, appartengono a grandi famiglie che in parte sono già apparse in relazione alla cosiddetta criminalità dei clan "in ambito di polizia". Secondo le attuali conoscenze degli investigatori, non vi era alcun pericolo per la popolazione. È stato avviato un procedimento penale per tentato omicidio.
Il conducente dell'auto incriminata ha abbandonato il veicolo sul luogo del reato ed è fuggito a piedi. Non è ancora chiaro se altre persone si trovassero nell'auto. La polizia è alla ricerca di testimoni.