Auto si lancia sulla folla: arrestate tre persone

La polizia presume un collegamento con la criminalità dei clan

La polizia presume che i coinvolti si conoscessero. Secondo quanto riferito, appartengono a grandi famiglie che in parte sono già apparse in relazione alla cosiddetta criminalità dei clan "in ambito di polizia". Secondo le attuali conoscenze degli investigatori, non vi era alcun pericolo per la popolazione. È stato avviato un procedimento penale per tentato omicidio.

Il conducente dell'auto incriminata ha abbandonato il veicolo sul luogo del reato ed è fuggito a piedi. Non è ancora chiaro se altre persone si trovassero nell'auto. La polizia è alla ricerca di testimoni.