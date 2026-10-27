Leader al telefono con Putin: pressing per nuovi negoziati

Stub e Store - viene spiegato - hanno parlato «in veste di leader dei rispettivi Paese, e non a nome dell'Europa». «La discussione è stata franca e sostanziale», ha sottolineato Stubb.

«Siamo paesi confinanti con la Russia. L'esito di questa guerra avrà un impatto diretto sulla nostra sicurezza e su quella dell'Europa nel suo complesso. Per porre fine alla guerra sono necessari colloqui diretti», ha affermato il presidente Stubb.