Auto si lancia contro la folla, la polizia spara per fermarla
Quattro o cinque feriti, alcuni gravi, in Bassa Sassonia. I sospetti sono fuggiti a piedi, ma per la polizia non ci sono indizi di un attentato.
Quattro o cinque feriti, alcuni gravi, in Bassa Sassonia. I sospetti sono fuggiti a piedi, ma per la polizia non ci sono indizi di un attentato.
GERMANIA - Un'auto si è lanciata deliberatamente contro un gruppo di persone a Neustadt am Rübenberge, in Bassa Sassonia, nei pressi di Hannover. Nell'accaduto, avvenuto nella tarda serata di lunedì, quattro o cinque persone sono rimaste ferite, alcune anche in modo grave. Lo ha riferito una portavoce della polizia, precisando che il bilancio esatto non era inizialmente chiaro. I feriti sono stati trasportati in ospedale, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Gli agenti, che si trovavano nelle vicinanze per un controllo stradale, hanno sparato contro il veicolo nel tentativo di fermarlo. Secondo la polizia, al momento non ci sono indizi che facciano pensare a un attentato.
I sospetti lasciano l'auto
Dopo l'accaduto, i sospetti sono fuggiti a piedi, abbandonando l'auto sul posto. Il loro numero non è ancora stato chiarito e le prime ricerche non hanno dato risultati. Un reporter dell'agenzia tedesca dpa ha riferito della presenza di diverse vetture danneggiate, con pneumatici a terra, un lunotto posteriore distrutto e fori di proiettile.
Le circostanze dell'episodio restano da chiarire. Gli investigatori ritengono tuttavia che le persone coinvolte si conoscessero e che il piccolo gruppo travolto dall'auto sia stato preso di mira intenzionalmente, anziché scelto a caso. «La dinamica dei fatti e le esatte responsabilità sono ancora oggetto delle indagini», ha dichiarato la portavoce della polizia. Gli accertamenti proseguono, così come la raccolta delle tracce sul luogo dell'accaduto.
Grande dispiegamento per polizia, vigili del fuoco e soccorritori
L'episodio si è verificato poco prima di mezzanotte nei pressi dello Schützenplatz di Neustadt. Nelle immediate vicinanze era in corso un controllo stradale e gli agenti presenti hanno assistito direttamente alla scena. Per arrestare la corsa del veicolo, i poliziotti hanno quindi deciso di aprire il fuoco contro l'auto.
L'intervento ha richiesto un importante dispiegamento di forze. Sul posto sono arrivati numerosi agenti di polizia, alcuni pesantemente armati, oltre ai vigili del fuoco e ai servizi di soccorso. È stato impiegato anche un elicottero della polizia. L'area è stata isolata per consentire agli investigatori di effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto.