Auto si lancia contro la folla, la polizia spara per fermarla

Le circostanze dell'episodio restano da chiarire. Gli investigatori ritengono tuttavia che le persone coinvolte si conoscessero e che il piccolo gruppo travolto dall'auto sia stato preso di mira intenzionalmente, anziché scelto a caso. «La dinamica dei fatti e le esatte responsabilità sono ancora oggetto delle indagini», ha dichiarato la portavoce della polizia. Gli accertamenti proseguono, così come la raccolta delle tracce sul luogo dell'accaduto.

Grande dispiegamento per polizia, vigili del fuoco e soccorritori

L'episodio si è verificato poco prima di mezzanotte nei pressi dello Schützenplatz di Neustadt. Nelle immediate vicinanze era in corso un controllo stradale e gli agenti presenti hanno assistito direttamente alla scena. Per arrestare la corsa del veicolo, i poliziotti hanno quindi deciso di aprire il fuoco contro l'auto.