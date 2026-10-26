Nave da crociera urta due cargo, indagini sul capitano
La partenza per le Canarie è stata annullata per riparazioni urgenti dopo i danni subiti.
BERLINO - Sono in corso indagini dopo che domenica sera una nave da crociera si è scontrata con due navi portacontainer a Bremerhaven, porto tedesco affacciato sul Mare del Nord: lo riporta la Sueddeutsche Zeitung.
La polizia ha comunicato che la collisione è stata causata da una raffica di vento, ma non è tutto, perché secondo le informazioni fornite da Rtl, si indaga anche sulla posizione del capitano Jan Schubert. La nave da crociera Tui Mein Schiff 3 avrebbe dovuto salpare in serata alla volta delle Canarie. Mentre usciva dal porto assistita da rimorchiatori, è stata colpita dalla raffica di vento, secondo quanto riferito dalla polizia.
A seguito di ciò, sarebbe stata spinta contro due navi portacontainer ormeggiate al molo Stromkaje: la più piccola ha riportato danni lievi, mentre quella più grande ha subito danni ingenti. Anche la nave della Tui ha subito danni di rilievo. Dopo l'incidente, la nave da crociera è tornata al terminal crociere: a tutte e tre le navi coinvolte nell'incidente è stato imposto il divieto di uscita dal porto.
Secondo le prime informazioni, non ci sono feriti. La compagnia Tui Cruises ha nel frattempo annullato il viaggio della nave da crociera. «I danni riscontrati rendono necessari interventi di riparazione a breve termine in un cantiere navale», ha dichiarato una portavoce della compagnia di navigazione. Al momento dell'incidente a bordo c'erano 2.428 passeggeri e 922 membri dell'equipaggio.