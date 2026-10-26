Nave da crociera urta due cargo, indagini sul capitano

A seguito di ciò, sarebbe stata spinta contro due navi portacontainer ormeggiate al molo Stromkaje: la più piccola ha riportato danni lievi, mentre quella più grande ha subito danni ingenti. Anche la nave della Tui ha subito danni di rilievo. Dopo l'incidente, la nave da crociera è tornata al terminal crociere: a tutte e tre le navi coinvolte nell'incidente è stato imposto il divieto di uscita dal porto.

Secondo le prime informazioni, non ci sono feriti. La compagnia Tui Cruises ha nel frattempo annullato il viaggio della nave da crociera. «I danni riscontrati rendono necessari interventi di riparazione a breve termine in un cantiere navale», ha dichiarato una portavoce della compagnia di navigazione. Al momento dell'incidente a bordo c'erano 2.428 passeggeri e 922 membri dell'equipaggio.