Zelensky: «Neutralità e limiti all'esercito non sono negoziabili»

«La nostra visione, in linea di principio, coincide con quella americana: non possiamo parlare di limitare l'esercito ucraino», ha precisato il presidente, ribadendo inoltre che le garanzie di sicurezza per Kiev non possono essere dettate dalla Russia.

Il leader ucraino ha quindi chiarito quali siano le condizioni irrinunciabili per il suo Paese: «I limiti del nostro esercito e la neutralità dell'Ucraina non sono negoziabili».