La Russia è pronta a riprendere i negoziati

"Ora la prossima scadenza è il 4 novembre, la nostra grande festa. Dopo quella data saremo pronti a riprendere i negoziati", ha detto Ushakov parlando con un giornalista del programma di notizie Vesti della tv statale.

Il consigliere ha anche affermato che i preparativi organizzativi per un vertice trilaterale tra i leader di Russia, Cina e Stati Uniti, Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump, "sono già iniziati". "Ora posso affermare con certezza che Mosca, Pechino e Washington sono, in linea di principio, pronte all'incontro trilaterale", ha dichiarato il rappresentante del Cremlino.