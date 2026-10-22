Un’avvocata per 30 franchi: ecco dove e come funziona

L’avvocata Patrizia Vitulano vanta diversi anni di esperienza nel diritto civile, amministrativo e penale, oltre a una particolare sensibilità per i temi sociali. Ha scelto di collaborare con l’Associazione Amélie per mettere le proprie competenze al servizio di persone e famiglie, con un’attenzione particolare a chi si trova in situazioni di fragilità.

«Mettere le proprie competenze a disposizione della comunità significa anche avvicinarsi a chi incontra maggiori ostacoli nel chiedere aiuto», ci spiega l’avvocata Vitulano. «Ho scelto di collaborare con Amélie perché ne condivido i principi di solidarietà e attenzione alle persone più svantaggiate. Anche un primo colloquio può fare la differenza: permette di chiarire una situazione, comprendere i propri diritti e individuare i passi successivi con maggiore consapevolezza».