Un’avvocata per 30 franchi: ecco dove e come funziona
Un servizio di consulenza legale accessibile e orientato all’inclusione sociale nelle sedi dell’Associazione Amélie.
Un servizio di consulenza legale accessibile e orientato all’inclusione sociale nelle sedi dell’Associazione Amélie.
PREGASSONA - Comprendere una comunicazione ufficiale, affrontare un problema sul lavoro o risolvere una questione familiare può diventare complicato quando non si sa a chi rivolgersi. Per offrire un punto di riferimento alla popolazione, l’Associazione Amélie mette a disposizione nelle sedi di Pregassona e Barbengo uno Sportello legale, in collaborazione con l’avvocata Patrizia Vitulano.
Ma come funziona? Il servizio offre una prima consulenza nei principali ambiti del diritto svizzero: dai contratti alle locazioni, dal diritto di famiglia alle successioni, fino alle questioni legate al lavoro. È inoltre possibile ricevere un primo orientamento su permessi, assicurazioni sociali, diritto degli stranieri, opposizioni e ricorsi, così come su questioni di diritto penale e tutela delle vittime.
L’avvocata Patrizia Vitulano vanta diversi anni di esperienza nel diritto civile, amministrativo e penale, oltre a una particolare sensibilità per i temi sociali. Ha scelto di collaborare con l’Associazione Amélie per mettere le proprie competenze al servizio di persone e famiglie, con un’attenzione particolare a chi si trova in situazioni di fragilità.
«Mettere le proprie competenze a disposizione della comunità significa anche avvicinarsi a chi incontra maggiori ostacoli nel chiedere aiuto», ci spiega l’avvocata Vitulano. «Ho scelto di collaborare con Amélie perché ne condivido i principi di solidarietà e attenzione alle persone più svantaggiate. Anche un primo colloquio può fare la differenza: permette di chiarire una situazione, comprendere i propri diritti e individuare i passi successivi con maggiore consapevolezza».
Lo Sportello legale si inserisce nell’impegno dell’associazione per l’inclusione e il sostegno alle persone e alle famiglie, affiancando lo Sportello sociale e le altre attività presenti nei due centri.
«Essere vicini alle persone significa anche offrire strumenti concreti per affrontare le difficoltà quotidiane», sottolinea Marco Imperadore, presidente dell’Associazione Amélie. «A volte, dietro una richiesta di aiuto, ci sono dubbi e preoccupazioni che richiedono una competenza specifica. La collaborazione con l’avvocata Vitulano ci permette di dare una risposta qualificata e accessibile, coerente con la nostra missione: fare in modo che nessuno si senta solo di fronte a un problema».
Il servizio è disponibile in entrambe le sedi, una scelta che, secondo l’associazione, permette di essere più vicini agli abitanti dei quartieri e facilita la ricerca di un primo interlocutore.
«I nostri centri sono luoghi di incontro, ma anche spazi in cui le persone possono esprimere un bisogno e trovare ascolto», aggiunge Ihsan Alpen, vicepresidente dell’Associazione Amélie. «Con lo Sportello legale rafforziamo questa funzione di prossimità. Vogliamo aiutare le persone a orientarsi, soprattutto quando una difficoltà economica, sociale o linguistica rende più complicato capire a chi rivolgersi».
Informazioni pratiche:
La prima consulenza dura 30 minuti, costa 30 franchi e si svolge esclusivamente su appuntamento presso i Centri Amélie di Pregassona e Barbengo. I servizi sono sospesi durante le vacanze scolastiche e nei giorni festivi.