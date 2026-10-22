Eventi letterari Monte Verità, il festival cambia direzione
Il Consiglio direttivo annuncia la fine della collaborazione con Stefan Zweifel e affida la prossima edizione a un nuovo comitato artistico.
Il Consiglio direttivo annuncia la fine della collaborazione con Stefan Zweifel e affida la prossima edizione a un nuovo comitato artistico.
LOCARNO - Il Consiglio direttivo degli Eventi letterari Monte Verità ha deciso di concludere la collaborazione con il direttore artistico Stefan Zweifel. A seguito di colloqui sulla prosecuzione della collaborazione, il Consiglio è giunto alla conclusione che non sussistono più le condizioni per proseguire il mandato. La prossima edizione si terrà come previsto dal 18 al 21 marzo 2027 ad Ascona e Locarno. Il programma ufficiale sarà presentato a febbraio.
Sotto la direzione artistica di Stefan Zweifel, gli Eventi letterari si sono affermati come punto d’incontro plurilingue della letteratura internazionale. Stefan Zweifel ha lasciato un segno importante grazie alla sua forza intellettuale. Il Consiglio direttivo lo ringrazia per il suo lavoro e per la passione con cui ha diretto il festival.
I lavori per la 15ª edizione degli Eventi letterari Monte Verità proseguiranno con il comitato artistico composto da Giuliana Altamura e Stefano Knuchel, insieme alla direttrice operativa Carmen Werner e al suo team. Ulteriori informazioni sulla futura direzione artistica saranno comunicate non appena disponibili.