Eventi letterari Monte Verità, il festival cambia direzione

Sotto la direzione artistica di Stefan Zweifel, gli Eventi letterari si sono affermati come punto d’incontro plurilingue della letteratura internazionale. Stefan Zweifel ha lasciato un segno importante grazie alla sua forza intellettuale. Il Consiglio direttivo lo ringrazia per il suo lavoro e per la passione con cui ha diretto il festival.

I lavori per la 15ª edizione degli Eventi letterari Monte Verità proseguiranno con il comitato artistico composto da Giuliana Altamura e Stefano Knuchel, insieme alla direttrice operativa Carmen Werner e al suo team. Ulteriori informazioni sulla futura direzione artistica saranno comunicate non appena disponibili.