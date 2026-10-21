Allarme antincendio sul treno: cinque operai sottoposti a controlli medici

I cinque operai a bordo sono subito usciti dal treno e, a titolo precauzionale, sono stati sottoposti a controlli medici. Fortunatamente, nessuno ha riportato conseguenze.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia comunale del Vedeggio, i pompieri di Lugano e delle FFS, oltre ai soccorritori della Croce Verde di Lugano.