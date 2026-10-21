Allarme antincendio sul treno: cinque operai sottoposti a controlli medici
Una sostanza fumogena è stata rilasciata all'interno del convoglio. Il mezzo sarà sottoposto a revisione.
Una sostanza fumogena è stata rilasciata all'interno del convoglio. Il mezzo sarà sottoposto a revisione.
TORRICELLA-TAVERNE - Un ingente dispiegamento di forze non è passato inosservato ieri sera, poco prima delle 21.30, nei pressi della stazione di Taverne.
Stando a quanto riferito dalla Polizia cantonale, il sistema antincendio di un treno fresatore fermo in stazione si è attivato, rilasciando una sostanza fumogena all'interno del convoglio. Non si è tuttavia sviluppato alcun incendio.
I cinque operai a bordo sono subito usciti dal treno e, a titolo precauzionale, sono stati sottoposti a controlli medici. Fortunatamente, nessuno ha riportato conseguenze.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia comunale del Vedeggio, i pompieri di Lugano e delle FFS, oltre ai soccorritori della Croce Verde di Lugano.
Le verifiche non hanno permesso di chiarire le cause dell'attivazione del sistema antincendio. Come comunicato dalla Polizia cantonale, il treno sarà quindi sottoposto a revisione.