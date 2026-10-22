Colpito da una lamiera mentre lavora su un trabattello
Il lavoratore è stato soccorso dai pompieri e trasportato in ospedale per accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita.
Il lavoratore è stato soccorso dai pompieri e trasportato in ospedale per accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita.
LUGANO - Infortunio sul lavoro giovedì, attorno alle 12.45, in via alla Stampa a Cadro. Un operaio, impegnato su un trabattello all'esterno di un capannone, è stato colpito da una lamiera della tettoia per motivi ancora da chiarire.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Vista la posizione difficoltosa in cui si trovava il ferito, è stato richiesto l'intervento degli specialisti dell'Unità di intervento tecnico dei pompieri di Lugano, che hanno provveduto a riportare l'uomo a terra.
L'operaio è stato successivamente trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Stando alle informazioni in nostro possesso, non avrebbe riportato ferite gravi.
Sul luogo dell'infortunio è intervenuta anche la Polizia per effettuare i rilievi del caso e chiarire la dinamica dell'accaduto.