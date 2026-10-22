Giacche da 2.600 euro e tifosi da tutto il mondo: il Como non è più solo calcio
Non solo pallone, la società lariana vuole distinguersi anche come marchio di lusso... con successo.
Non solo pallone, la società lariana vuole distinguersi anche come marchio di lusso... con successo.
COMO - Una giacca da tifoso per diverse migliaia di euro? Quello che per la maggior parte delle squadre di calcio sarebbe impensabile, per il Como è parte integrante del modello di business. Il club italiano, a pochi chilometri dal confine, vuole infatti essere molto più di una squadra di calcio: punta a diventare un marchio di lusso internazionale.
Sul piano sportivo, il Como ha compiuto una scalata impressionante. In nove anni è passato dalla quarta divisione ai vertici del calcio italiano. La scorsa stagione ha conquistato per la prima volta la qualificazione alla Champions League (ieri il largo successo sul Manchester United).
Da turisti a tifosi
Ma il Como vive un periodo d'oro anche fuori dal campo. Nella stagione 2024/25, secondo i dati forniti dal club, lo stadio ha accolto spettatori provenienti da 162 Paesi. La maggior parte dei visitatori internazionali arrivava da Svizzera, Gran Bretagna e Germania, ma c'è anche chi ha raggiunto il Lago di Como dall'Australia o dalla Nuova Zelanda per assistere a una partita. Numeri che persino i club della Bundesliga possono soltanto sognare.
Molti di questi visitatori, però, non sono i classici tifosi di calcio. Per loro, una partita allo stadio è soprattutto un'attrazione da inserire nel programma di viaggio sul Lago di Como. Ed è proprio qui che il club intravede una grande opportunità. «Nel migliore dei casi, i turisti lasciano Como da tifosi e portano il marchio del nostro club nel mondo», ha dichiarato il presidente Mirwan Suwarso in un'intervista di alcuni mesi fa.
Per riuscirci, il Como punta su esperienze esclusive e sul mondo della moda. I turisti possono, per esempio, abbinare una gita in barca a prezzo speciale a una visita allo stadio. Il club ha inoltre deciso di investire nel settore della moda, coinvolgendo il fondatore del marchio Rhude, le cui creazioni sono indossate, tra gli altri, da LeBron James, Lamine Yamal e diversi rapper.
La giacca del Como più costosa nel fanshop costa 2600 euro
Il Como collabora ormai con diversi marchi prestigiosi: Brioni per l'abbigliamento elegante, Rhude per lo streetwear, Hublot per gli orologi di lusso e Adidas per le maglie da gioco.
Per capire fin dove si spinge questa strategia basta entrare nei fanshop ufficiali, che ricordano più delle boutique di alta moda che i tradizionali negozi di merchandising calcistico. Nel punto vendita «Curva», per esempio, una giacca del Como firmata dal marchio di lusso Rhude costa ben 750 euro. Un altro modello arriva addirittura a 2600 euro, anche se non è disponibile in negozio.
Tifosi divisi sulla commercializzazione
Tra i residenti, questa crescente commercializzazione suscita qualche malumore. Secondo Valentina (20 anni), che lavora nel fanshop del Como, alla maggior parte delle persone, però, la trasformazione del club non interessa particolarmente. «Gli investitori, i volti noti e le idee esclusive attirano nuovi supporter. Anche i club più grandi hanno molti "tifosi della moda".»
Alberto (63 anni) la pensa diversamente. «A me i tifosi della moda non piacciono. Un tempo i sostenitori di Como preferivano guardare Milan o Inter, invece che vedere Como in Serie D. Grazie all’hype internazionale, queste persone sono ora diventate tifosi di Como.»