Giacche da 2.600 euro e tifosi da tutto il mondo: il Como non è più solo calcio

Da turisti a tifosi

Ma il Como vive un periodo d'oro anche fuori dal campo. Nella stagione 2024/25, secondo i dati forniti dal club, lo stadio ha accolto spettatori provenienti da 162 Paesi. La maggior parte dei visitatori internazionali arrivava da Svizzera, Gran Bretagna e Germania, ma c'è anche chi ha raggiunto il Lago di Como dall'Australia o dalla Nuova Zelanda per assistere a una partita. Numeri che persino i club della Bundesliga possono soltanto sognare.

Molti di questi visitatori, però, non sono i classici tifosi di calcio. Per loro, una partita allo stadio è soprattutto un'attrazione da inserire nel programma di viaggio sul Lago di Como. Ed è proprio qui che il club intravede una grande opportunità. «Nel migliore dei casi, i turisti lasciano Como da tifosi e portano il marchio del nostro club nel mondo», ha dichiarato il presidente Mirwan Suwarso in un'intervista di alcuni mesi fa.