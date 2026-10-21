I medici del Papa: «Non è necessaria alcuna terapia»
Gli esami confermano l'assenza di metastasi dopo l'intervento al polmone del Pontefice.
ROMA - I medici del Papa, il dott. Luigi Carbone e il prof. Stefano Margaritora, comunicano che "sono stati refertati gli esami istologici definitivi e le indagini di biologia molecolare sul materiale asportato durante l'intervento chirurgico al Santo Padre. Gli esiti hanno confermato che si trattava di un adenocarcinoma polmonare e che la malattia era localizzata. Una successiva valutazione oncologica ha confermato che non è necessaria alcuna ulteriore terapia".
Intanto, a soli otto giorni dall'intervento di asportazione di un tumore al polmone, sorridente come sempre, il Papa ha scelto oggi di tornare in Piazza San Pietro per l'udienza generale del mercoledì.
L'unico riferimento al problema attraversato è stato nelle prime parole che ha pronunciato in piazza: "la prima cosa che vorrei dirvi è grazie! Grazie per il sostegno delle vostre preghiere. Grazie a Dio per la sua generosità. Rinnoviamo tutti la nostra fiducia nella bontà, nella misericordia di Dio", ha detto ai 30'000 fedeli presenti.