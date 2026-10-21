STATI UNITI
Iniezione letale al veterano del Vietnam
William Reaves giustiziato in Florida tra polemiche per la mancata considerazione del suo disturbo post-traumatico da guerra.
IMAGO / ZUMA Press Wire
Fonte Ats Ans
Iniezione letale al veterano del Vietnam
William Reaves giustiziato in Florida tra polemiche per la mancata considerazione del suo disturbo post-traumatico da guerra.
NEW YORK - Il boia colpisce in Florida, dove è stata eseguita la diciottesima condanna a morte dell'anno nello stato. William Reaves è stato ucciso con un'iniezione letale. Il 77enne era stato condannato a morte per aver l'ucciso nel 1986 il vicesceriffo della contea di Indian River Richard Raczkowski.
La giuria che ha raccomandato la sua condanna a morte non sapeva che il Dipartimento dei veterani lo aveva dichiarato invalido al 100% per stress post-traumatico dovuto al suo dispiegamento durante la guerra in Vietnam.
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