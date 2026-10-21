Migliaia di hotel falsi su Booking. È partita un'inchiesta

L'indagine si concentrerà su tre aspetti. In primo luogo, dovrà accertare se la piattaforma abbia identificato e valutato adeguatamente i rischi legati alla diffusione di annunci falsi, come quelli relativi a proprietà inesistenti, alle offerte di alloggio non conformi e ai casi di frode per usurpazione d'identità. La Commissione valuterà anche se la piattaforma ha adottato misure efficaci per mitigare tali rischi, compresa la rimozione di annunci fraudolenti e non conformi.

Nel mirino anche le truffe di phishing e i rischi connessi alle modalità di condivisione dei dati degli ospiti e delle prenotazioni con le strutture ricettive, nonché alla progettazione e al funzionamento del servizio di messaggistica della piattaforma. Bruxelles verificherà inoltre l'adeguatezza delle misure di protezione contro l'uso improprio dei dati per inviare richieste di pagamento fraudolente.