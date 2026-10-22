La SUFFP consegna 117 diplomi

Per quanto riguarda la formazione continua, sono stati rilasciati 32 certificati FSEA Formatore/Formatrice - Animazione di formazione e 51 CAS nei settori della mediazione scolastica, dell'accompagnamento e della consulenza agli insegnanti e della formazione digitale.

Rivolgendosi ai neodiplomati, la direttrice del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), Marina Carobbio Guscetti, ha ricordato l'importanza di chi sceglie di dedicarsi all'insegnamento e alla trasmissione delle competenze.