«Intolleranza al dissenso»: le Giovani Verdi attaccano GUDC e PLR

«Purtroppo gli avvenimenti delle ultime settimane hanno dimostrato come la maggioranza della nostra classe politica non sia pronta ad affrontare il dissenso e ad ascoltare la cittadinanza. Controllo e minacce punitive non sono la soluzione ad una legittima espressione democratica. La vera soluzione è ascoltare e agire sulla base di ciò che la popolazione comunica», sostiene Martina Manfredi, coordinatrice delle Giovani Verdi.

La critica alla piattaforma «Scuola neutrale» e al PLR

Per il movimento giovanile ecologista, protestare, manifestare ed esprimere il proprio dissenso sono elementi fondamentali di una democrazia sana. Le Giovani Verdi richiamano i principi costituzionali e difendono anche il ruolo della disobbedienza civile come strumento di contestazione politica. Le manifestazioni, sottolineano, sono il segnale di un'insoddisfazione e di una mancata rappresentanza. Servono a comunicare alla classe politica che determinate scelte non rispondono alle esigenze di una parte della popolazione e che occorre cambiare direzione. La loro critica è rivolta a iniziative come «Scuola neutrale» dei GUDC e le dichiarazioni del PLR sul diritto di manifestare rischiano di alimentare la diffidenza nei confronti delle istituzioni. «Disincentivare le persone a manifestare pacificamente attraverso l’aumento della repressione statale non solo non dovrebbe avere alcuno spazio all’interno della nostra democrazia, ma significa inneggiare apertamente alla violenza istituzionale» dichiara Noemi Buzzi, Comitato Giovani Verdi.