Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno

Gli scenari d'intervento erano stati oggetto di esercitazioni fin dall'apertura del 1980: «Tutta la struttura era ben organizzata e allenata per intervenire su scenari difficili, sia a livello pompieristico che tecnico. Ma quando in pochi minuti si è catapultati in una situazione devastante e si è confrontati con la cruda realtà, non è facile», ha raccontato sempre Chinotti a tio.ch. Il fumo che usciva dagli sfoghi fu tale da oscurare il cielo: «Era come se sul villaggio fosse scesa la notte», ricorda il sindaco.