Maxi rissa, ad incastrarli le telecamere. Tra loro uno svizzero

La lite degenerata in violenza

L'episodio si è verificato poco dopo mezzanotte, nei pressi di alcuni bar situati nella piazza principale dell'enclave italiana. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, alcuni avventori che stavano consumando bevande alcoliche avrebbero iniziato a discutere per futili motivi.

La situazione è rapidamente degenerata: dalle parole si è passati alle mani, dando vita a una violenta rissa che ha provocato momenti di panico tra le persone presenti.