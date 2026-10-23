Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa

La mascotte della fermata

Con il passare del tempo, Cleo è diventata una presenza familiare per chi frequenta la zona. I bambini la adorano, i passeggeri si fermano per una carezza e persino gli autisti della compagnia Autobus AG hanno imparato a conoscerla. «Molte persone la accarezzano e ne rimangono incantate», conferma Cleopatra.

Resta però una piccola incognita: il rifugio potrà rimanere accanto alla fermata? La proprietaria non ne è ancora certa e ha già pensato a un'alternativa. «Se non dovesse restare, ho chiesto al residente il cui giardino confina con la fermata dell'autobus se possiamo metterla lì».