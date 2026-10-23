Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa
Da tre anni Cleo, giorno dopo giorno, ripete lo stesso rituale aspettando la sua padrona. Una fedeltà che non è passata inosservata, tanto che uno sconosciuto ha deciso di farle un regalo speciale.
Da tre anni Cleo, giorno dopo giorno, ripete lo stesso rituale aspettando la sua padrona. Una fedeltà che non è passata inosservata, tanto che uno sconosciuto ha deciso di farle un regalo speciale.
FÜLLINSDORF - Ogni mattina accompagna la sua padrona alla fermata dell'autobus. Aspetta anche otto ore, se necessario. Cleo non deve prendere nessun autobus, vuole solo esserci quando la sua padrona tornerà. Una sorta di Hachikō in versione felina, la cui fedeltà non è passata inosservata. Tanto che uno sconosciuto ha deciso di farle una sorpresa: una piccola casetta di legno, costruita proprio accanto alla fermata, per rendere più confortevoli le sue lunghissime attese.
La protagonista di questa storia è una gatta di nove anni, diventata una piccola celebrità a Füllinsdorf, nel Canton Basilea Campagna.
Una casetta comparsa dal nulla
Forse qualcuno si è accorto di quella gatta che, giorno dopo giorno, aspetta sempre nello stesso posto. Con il sole o con la pioggia. E ha pensato che meritasse un riparo. Così, a metà ottobre, accanto alla pensilina è comparsa una piccola casetta di legno, con tanto di tetto e paglia all'interno. Un rifugio su misura per Cleo.
Chi l'abbia costruita, per il momento, resta un mistero. Ma il gesto non è passato inosservato. Cleopatra, la padrona, ha pubblicato su Facebook una fotografia della nuova dimora della sua gatta, accompagnandola con un messaggio: «Vorrei ringraziare chiunque l'abbia costruita».
Il post ha raccolto oltre 2.000 mi piace e numerosi commenti. «È adorabile. Spero solo che non venga distrutta dai vandali», scrive qualcuno. Un altro utente si lascia andare a una riflessione: «Forse il mondo non è ancora completamente perduto».
Cleo, la gatta che aspetta la sua padrona alla fermata
Cleo potrebbe tranquillamente aspettare sul divano di casa, che dista appena cinque minuti dalla fermata, ma non lo fa. Un'abitudine che nemmeno la sua padrona riesce a spiegarsi.
Il loro legame, racconta Cleopatra, è speciale fin da quando la gatta era cucciola. «Le ho insegnato a seguirmi. A volte uscivamo persino insieme». Poi, circa tre anni fa, Cleo ha iniziato ad accompagnarla anche quando andava al lavoro. Ma anziché tornarsene a casa, ha scelto di aspettarla alla fermata.
La gatta è un'Egyptian Mau, una razza che, secondo Cleopatra, è particolarmente facile da addestrare. Ma la sua fedeltà sembra andare ben oltre qualsiasi insegnamento.
La mascotte della fermata
Con il passare del tempo, Cleo è diventata una presenza familiare per chi frequenta la zona. I bambini la adorano, i passeggeri si fermano per una carezza e persino gli autisti della compagnia Autobus AG hanno imparato a conoscerla. «Molte persone la accarezzano e ne rimangono incantate», conferma Cleopatra.
Resta però una piccola incognita: il rifugio potrà rimanere accanto alla fermata? La proprietaria non ne è ancora certa e ha già pensato a un'alternativa. «Se non dovesse restare, ho chiesto al residente il cui giardino confina con la fermata dell'autobus se possiamo metterla lì».
Intanto, tra autobus che arrivano e ripartono, Cleo continua a fare quello che fa da tre anni: aspettare la sua padrona. Solo che adesso, quando l'attesa si fa lunga, ha un tetto sopra la testa.