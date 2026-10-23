Due ladri confessano 47 furti: ora rischiano carcere ed espulsione
I due uomini di origine albanese hanno fatto irruzione in 54 abitazioni tra il 2023 e il 2025, sottraendo beni e contanti dal valore di diverse decine di migliaia di franchi.
ENTREMONT - Due cittadini albanesi hanno dovuto rispondere venerdì davanti al Tribunale distrettuale di Entremont, nel Canton Vallese, di furto ripetuto. In quanto recidivi, rischiano pene detentive pluriennali e l'espulsione dal Paese.
I due uomini, di 30 e 40 anni, tra novembre 2023 e agosto 2025 hanno fatto irruzione in 54 abitazioni e aziende nei cantoni Vallese, Vaud e Neuchâtel, rubando veicoli, forzando casseforti e sottraendo contanti e beni per un valore di diverse decine di migliaia di franchi.
Nell'ambito della procedura semplificata, gli imputati si sono dichiarati colpevoli e hanno accettato le pene detentive di 4 anni e 6 mesi e di 5 anni richieste dalla Procura, nonché l'espulsione dalla Svizzera per dieci anni per il primo e a vita per il secondo. La sentenza è attesa per la prossima settimana.
All'epoca dei fatti, entrambi risiedevano in Francia, erano già destinatari di divieti d'ingresso in Svizzera e avevano precedenti penali sul territorio elvetico. Sono stati arrestati nell'agosto 2025, in seguito a un controllo di polizia in Vallese.
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