Due ladri confessano 47 furti: ora rischiano carcere ed espulsione

Nell'ambito della procedura semplificata, gli imputati si sono dichiarati colpevoli e hanno accettato le pene detentive di 4 anni e 6 mesi e di 5 anni richieste dalla Procura, nonché l'espulsione dalla Svizzera per dieci anni per il primo e a vita per il secondo. La sentenza è attesa per la prossima settimana.

All'epoca dei fatti, entrambi risiedevano in Francia, erano già destinatari di divieti d'ingresso in Svizzera e avevano precedenti penali sul territorio elvetico. Sono stati arrestati nell'agosto 2025, in seguito a un controllo di polizia in Vallese.