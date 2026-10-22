L'allarme: «TARDOC mette a rischio le cure contro il cancro»

Remunerazione ridotte fino al 60%

Al centro delle critiche c'è il cambiamento introdotto da TARDOC nel riconoscimento delle prestazioni infermieristiche specialistiche. Con il precedente sistema TARMED esistevano specifiche posizioni tariffali per l'assistenza oncologica non medica. Con il nuovo modello, queste posizioni sono state eliminate. Di conseguenza, le cure oncologiche specialistiche vengono ora rimborsate soltanto quando sono associate alla somministrazione di infusioni. Restano invece di fatto escluse dal finanziamento attività come le consulenze, la gestione degli effetti collaterali, il coordinamento dei trattamenti e l'accompagnamento dei pazienti che assumono farmaci antitumorali per via orale.

Secondo SOS, a parità di lavoro svolto, la remunerazione è diminuita del 30% per i trattamenti mediante infusione e del 60% per le prestazioni di consulenza. Una situazione che, a giudizio dell'organizzazione, non rispecchia la complessità dell'assistenza oncologica moderna e rischia di compromettere servizi essenziali per i pazienti.