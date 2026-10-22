La reputazione dell'economia svizzera nei media migliora

A favorire il movimento in avanti del parametro è stata - come già negli scorsi trimestri - la prospettiva complessivamente ottimistica sull'andamento congiunturale. Il contesto è però ancora caratterizzato da narrazioni con una connotazione piuttosto negativa: Commslab cita a questo proposito il dibattito sulla regolamentazione delle grandi banche o le discussioni sulle molteplici conseguenze del caldo, della siccità e dei temporali estivi. Il tema dell'aumento dei premi delle casse malati ha inoltre pesato sulla reputazione dagli assicuratori malattia.

Calcolato dall'inizio del 2005, il SERX segue l'evoluzione della stima nei confronti di 240 aziende private o parastatali attive in 23 comparti, sulla base dell'esame di migliaia di pubblicazioni giornaliere di una trentina di testate considerate di spicco (agenzie, stampa, radio e televisione).