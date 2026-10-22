Schindler, l'ascensore è in borsa

Nuovi impianti molto richiesti

A trainare la crescita è stato soprattutto il settore dei nuovi impianti, con un aumento delle commesse del 15,9 percento, ben oltre le previsioni. A distinguersi sono state le regioni Europa, Medio Oriente e Africa, insieme all'Asia-Pacifico (Cina esclusa), tutte con incrementi a due cifre. In Nord e Sud America la crescita si è attestata tra il 5 e il 10 percento, mentre in Cina il calo ha rallentato.