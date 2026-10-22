Schindler, l'ascensore è in borsa
Accelerazione degli ordini e utile in crescita trainano le azioni dell’azienda svizzera.
EBIKON LU - Schindler ha accelerato la crescita durante l'estate, grazie soprattutto al settore dei nuovi impianti, che ha registrato risultati ben superiori alle attese. E in Borsa il titolo ha preso l'ascensore.
Nei primi nove mesi del 2026, Schindler ha raccolto nuovi ordini per 8,74 miliardi di franchi, con un aumento del 5,2 percento in valute locali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Gli analisti hanno apprezzato soprattutto l'accelerazione degli ordini nel terzo trimestre, cresciuti del 10,3 percento in valute locali: quasi il doppio delle aspettative medie del mercato. «Ci aspettavamo sì un certo miglioramento, ma questo è stato molto più forte di quanto previsto», ha commentato un operatore di mercato.
A dare una mano è stato anche il franco svizzero, che nel trimestre estivo si è deprezzato, offrendo per la prima volta da tempo un sostegno ai risultati. In precedenza, la forza della valuta elvetica aveva pesato a lungo sui conti del gruppo.
Nuovi impianti molto richiesti
A trainare la crescita è stato soprattutto il settore dei nuovi impianti, con un aumento delle commesse del 15,9 percento, ben oltre le previsioni. A distinguersi sono state le regioni Europa, Medio Oriente e Africa, insieme all'Asia-Pacifico (Cina esclusa), tutte con incrementi a due cifre. In Nord e Sud America la crescita si è attestata tra il 5 e il 10 percento, mentre in Cina il calo ha rallentato.
Anche nel settore della modernizzazione, Schindler ha registrato nel terzo trimestre una crescita degli ordini superiore al 10 percento in tutte le regioni, con un'unica eccezione: il continente americano, dove si è verificata una flessione di oltre il 10 percento. L'attività dei servizi, invece, ha segnato soltanto un lieve aumento.
Ricco portafoglio ordini
Grazie a questa dinamica, il portafoglio ordini, che rappresenta la base dell'attività futura, ha raggiunto il livello più alto da oltre due anni. A fine settembre ammontava a 8,74 miliardi di franchi.
Schindler ha superato, in parte nettamente, le previsioni medie degli analisti anche sul fronte del fatturato, dell'EBIT e del margine operativo. Tra gennaio e settembre, il gruppo ha realizzato ricavi per 8,16 miliardi di franchi, praticamente invariati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
In valute locali, tuttavia, il fatturato è cresciuto del 2,6 percento. Come spiegato da Schindler, l'aumento ha interessato tutte le regioni tranne la Cina.
Utile nettamente superiore
L'utile operativo rettificato (EBIT) è aumentato del 4,8 percento, raggiungendo 1,13 miliardi di franchi. Il relativo margine è passato dal 13,2 al 13,8 percento. Secondo l'azienda, a sostenere il miglioramento sono stati una maggiore efficienza operativa, i cambiamenti nel mix di prodotti e gli aumenti dei prezzi.
L'utile netto ha raggiunto 852 milioni di franchi, in crescita del 7,0 percento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. «La nostra strategia porta a una crescita accelerata e redditizia», ha dichiarato il CEO Paolo Compagna.
Il titolo decolla
Alla luce dei risultati, la direzione ha rivisto al rialzo le prospettive di redditività. Per l'intero 2026, Schindler prevede ora un margine EBIT di circa il 13,5 percento, contro il 13,0 percento indicato in precedenza.
Resta invece invariato l'obiettivo di fatturato: il gruppo continua a prevedere una crescita in valute locali compresa tra una percentuale a una cifra bassa e una a una cifra media.
La reazione degli investitori non si è fatta attendere. Alla Borsa svizzera, intorno alle 13, i certificati di partecipazione Schindler guadagnavano il 7,0 percento, raggiungendo 288,80 franchi. Nello stesso momento, l'indice SMIM registrava un lieve calo.