Statuto S, l'UDC grigionese vuole un'iniziativa cantonale

Per dare una mano, il Consiglio federale ha posto in consultazione una revisione dell'ordinanza sull'asilo, in modo che i Cantoni e i Comuni possano stabilire l'aumento dell'aiuto sociale da versare alle persone con statuto S o con permesso B.

Il Governo retico intende avvalersi di questo margine di manovra per contenere l'aumento delle prestazioni e sta preparando una modifica legislativa. L'obiettivo: le persone con statuto di protezione S e permesso di soggiorno dovrebbero ricevere lo stesso sostegno delle persone con statuto di protezione S senza permesso di soggiorno. In questo modo i Comuni dovrebbero sostenere costi inferiori.