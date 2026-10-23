Donna svizzera contagiata da Ebola

La donna è in cura da circa una settimana in una clinica privata ad Abuja. La diagnosi di Ebola è stata confermata il 20 ottobre. Secondo il ministero della Salute nigeriano, le analisi di laboratorio hanno rilevato un'infezione da virus Ebola del ceppo Bundibugyo. La donna avrebbe contratto il virus durante un viaggio in Uganda, circa due settimane prima della diagnosi.

Suo marito si trova in isolamento, ma non presenta sintomi. Gli altri 25 collaboratori dell'ambasciata svizzera stanno bene e, dopo una consultazione con le autorità sanitarie nigeriane e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), non devono essere isolati. L'ambasciata rimane aperta.