Per cosa scenderebbero in piazza i giovani svizzeri?

Una preoccupazione condivisa da Salome, 21 anni, di Zurigo, rimasta impressionata dalle scene di violenza in Francia e in Italia. La giovane parteciperebbe a una manifestazione soltanto in presenza di garanzie chiare sulla sicurezza e sulle responsabilità degli organizzatori. «In grandi folle caotiche mi sento a disagio, soprattutto se ci sono alcol, persone mascherate o provocazioni».

«Manifestare per l'alto costo della vita»

Per altri giovani, invece, le ragioni per scendere in piazza non mancano. Andrina, 34 anni, ha già partecipato a una manifestazione per i diritti delle donne e sarebbe pronta a mobilitarsi nuovamente se il suo posto di lavoro fosse minacciato. «Se fossi colpita da un'ondata di licenziamenti che ritenessi sproporzionata, manifesterei», afferma. Per lei il diritto di manifestare è fondamentale, anche perché non è garantito ovunque. La violenza, però, non rappresenterebbe mai un'opzione.