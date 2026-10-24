Listeria nei filetti di trota affumicata venduti da Lidl: scatta il richiamo
L'USAV invita a non consumare il prodotto del marchio Nautica, ritirato dalla vendita. Il batterio può causare gravi infezioni nei soggetti più vulnerabili.
BERNA - Nei filetti di trota affumicata al naturale del marchio Nautica, venduti da Lidl Svizzera, è stata rilevata la presenza di listerie. Lo comunica l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), che raccomanda ai consumatori di non consumare il prodotto.
La trota affumicata interessata dalla contaminazione è già stata ritirata dalla vendita.
Il batterio Listeria monocytogenes può provocare un'infezione che, nelle persone con un sistema immunitario sano, presenta generalmente un decorso lieve o addirittura asintomatico.
Le conseguenze possono tuttavia essere molto più gravi per neonati, bambini piccoli, anziani, donne in gravidanza e persone immunodepresse. In questi gruppi, l'infezione può causare sintomi gravi e, in alcuni casi, risultare letale.
Particolare attenzione è richiesta durante la gravidanza. Come sottolinea l'USAV, la listeriosi può infatti provocare un aborto spontaneo oppure causare una setticemia o una meningite nel neonato.