Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino
Garanzia solo parziale dei treni nelle fasce protette e possibili cancellazioni anche sulle tratte per Malpensa.
Garanzia solo parziale dei treni nelle fasce protette e possibili cancellazioni anche sulle tratte per Malpensa.
CHIASSO / COMO - Si preannuncia una fine di settimana complicata per chi viaggia in treno da e verso l'Italia. Tra giovedì 29 e venerdì 30 ottobre uno sciopero ferroviario potrebbe provocare cancellazioni e ritardi in Lombardia, con ripercussioni anche sui collegamenti utilizzati dai viaggiatori ticinesi. La protesta, indetta dal sindacato Unione sindacale di base (Usb) nell'ambito di uno sciopero generale nazionale, coinvolgerà il personale ferroviario dalle 21 di giovedì alle 20.59 di venerdì, come comunicato da Trenord.
Attenzione ai treni per Malpensa
Tra i collegamenti a rischio figura la linea S50 tra Stabio e l'aeroporto di Malpensa. In caso di cancellazioni, Trenord metterà a disposizione autobus sostitutivi senza fermate intermedie. Lo stesso servizio è previsto per la linea RE54 tra Milano Cadorna e Malpensa, con partenza dei bus da via Paleocapa 1.
Possibili disagi anche sulla S11 Como-Milano Porta Garibaldi-Rho e sulla Como-Saronno-Milano. Il numero di corse cancellate dipenderà dall'adesione del personale allo sciopero.
Quando sarà possibile viaggiare
Venerdì 30 ottobre saranno garantiti i treni compresi nell'elenco dei servizi minimi di Trenord, nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Non tutte le corse previste in questi orari saranno quindi necessariamente assicurate. Giovedì 29 ottobre potranno invece circolare i treni in partenza entro le 21, purché raggiungano la destinazione finale entro le 22.
Trenord invita i viaggiatori a verificare gli aggiornamenti sul sito e sull'app ufficiale prima della partenza. Informazioni saranno disponibili anche sui monitor e attraverso gli annunci nelle stazioni.