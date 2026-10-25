Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino

Possibili disagi anche sulla S11 Como-Milano Porta Garibaldi-Rho e sulla Como-Saronno-Milano. Il numero di corse cancellate dipenderà dall'adesione del personale allo sciopero.

Quando sarà possibile viaggiare

Venerdì 30 ottobre saranno garantiti i treni compresi nell'elenco dei servizi minimi di Trenord, nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Non tutte le corse previste in questi orari saranno quindi necessariamente assicurate. Giovedì 29 ottobre potranno invece circolare i treni in partenza entro le 21, purché raggiungano la destinazione finale entro le 22.