CANTONE
Tunnel del San Gottardo: una cerimonia per non dimenticare le undici vite spezzate
Presenti ex amministratori e membri della comunità locale presso il memoriale.
KEYSTONE/Ti-Press/Pablo Gianinazzi)
Fonte Ats
Tunnel del San Gottardo: una cerimonia per non dimenticare le undici vite spezzate
0 / 10
Tunnel del San Gottardo: una cerimonia per non dimenticare le undici vite spezzate
Presenti ex amministratori e membri della comunità locale presso il memoriale.
Tunnel del San Gottardo: una cerimonia per non dimenticare le undici vite spezzate
Presenti ex amministratori e membri della comunità locale presso il memoriale.
AIROLO - Circa 40 persone si sono riunite stamattina presso il portale sud del tunnel autostradale del San Gottardo per una cerimonia in memoria delle vittime del rogo di 25 anni fa. Nell'incidente del 24 ottobre 2001, provocato dallo scontro fra due camion, morirono undici persone.
La commemorazione è stata organizzata da un gruppo guidato dall'ex sindaco di Airolo, Mauro Chinotti. Sotto un cielo plumbeo, il frate cappuccino Edy Rossi-Pedruzzi ha recitato una preghiera in ricordo di chi perse la vita nel terribile incendio. Rappresentanti della politica, tra cui i consiglieri di Stato Norman Gobbi e Piero Marchesi, hanno deposto fiori presso il memoriale che riporta i nomi delle persone decedute.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE TICINO