Tunnel del San Gottardo: una cerimonia per non dimenticare le undici vite spezzate

La commemorazione è stata organizzata da un gruppo guidato dall'ex sindaco di Airolo, Mauro Chinotti. Sotto un cielo plumbeo, il frate cappuccino Edy Rossi-Pedruzzi ha recitato una preghiera in ricordo di chi perse la vita nel terribile incendio. Rappresentanti della politica, tra cui i consiglieri di Stato Norman Gobbi e Piero Marchesi, hanno deposto fiori presso il memoriale che riporta i nomi delle persone decedute.