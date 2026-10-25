"Let's Doc!": un mese di documentari in tutta la Svizzera
Oltre 400 proiezioni in più di 180 location celebrano il documentario tra sale, musei e biblioteche anche ticinesi.
Oltre 400 proiezioni in più di 180 location celebrano il documentario tra sale, musei e biblioteche anche ticinesi.
BERNA - Da domenica prossima e per tutto il mese di novembre, torna in tutta la Svizzera per una quarta edizione la rassegna cinematografica "Let's Doc!". In programma ci sono oltre 400 proiezioni di documentari in più di 180 luoghi. Diverse sale, musei e biblioteche del Ticino aderiscono all'iniziativa.
La rassegna documentaria verrà inaugurata dal regista haitiano Raoul Peck che venerdì sarà a Zurigo e sabato a Berna per presentare il suo ultimo film "Orwell: 2+2=5" (2025), indicano gli organizzatori in una nota. Si tratta di un'immersione nel romanzo "1984" di George Orwell e nei suoi concetti distopici. A novembre la pellicola verrà proiettata in varie sale ticinesi, tra cui il Cinema Otello di Ascona, proiezione organizzata dal Circolo del Cinema di Locarno.
Fra i documentari in programma in Ticino si cita "Il canto della foresta" (2025) del francese Vincent Munier, un incontro ravvicinato con gli animali della foresta dei Vosgi. Lo si potrà vedere il 4 novembre a Gordola al CINE...ma, Portineria di quartiere e il 17 al Cinema Otello di Ascona.
Verrà proiettata in più luoghi anche la pellicola "Mr Nobody against Putin" (2025) che ritrae un insegnante di una cittadina degli Urali che deve documentare le lezioni di educazione patriottica imposte da Mosca. Per due anni, filma di nascosto "ciò che accade davvero: l'indottrinamento dei bambini, gli esercizi militari, la partenza degli studenti per il fronte", si legge sul sito di Let's Doc.
Nelle rassegne non mancheranno i documentari elvetici, come "Melodie" (2025) di Anka Schmid, presentato alle Giornate di Soletta, che esplora il potere di guarigione e unione del canto e delle canzoni.
Lanciata nel 2023, Let's Doc è un'iniziativa promossa dall'associazione romanda Ciné-Doc, offre la possibilità di scoprire la varietà del cinema documentario svizzero e internazionale.