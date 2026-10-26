Coprifuoco e restrizioni restano
Le autorità francesi mantengono le misure in diverse città per prevenire nuovi disordini durante le proteste.
PARIGI - La Francia mantiene il coprifuoco e le restrizioni per le manifestazioni alla luce di ulteriori proteste e dimostrazioni annunciate.
«A dire il vero, la situazione nei prossimi giorni non sarà molto diversa da quella che abbiamo visto finora», ha dichiarato il ministro dell'interno Laurent Nuñez all'emittente BFMTV. I prefetti, in accordo con i sindaci, decideranno in merito ai coprifuoco in poco più di una dozzina di città.
Si continuerà inoltre a vietare le manifestazioni nei centri cittadini, vista la minaccia per l'ordine pubblico e il rischio di danni ai negozi, ha aggiunto il ministro dell'interno. Sabato scorso, a Parigi e in numerose altre città, si è nuovamente visto che gruppi inclini alla violenza si sono infiltrati nei cortei per farli degenerare. Per questo motivo si continuerà a imporre restrizioni ai percorsi delle manifestazioni.
Molti manifestanti e poliziotti feriti
Manifestazioni a livello nazionale contro l'alto costo della vita e per una migliore istruzione sono state accompagnate da gravi disordini poco più di una settimana fa. Un massiccio dispiegamento di polizia ha poi impedito, lo scorso fine settimana, che durante le nuove proteste si verificassero disordini e danni della stessa entità. Tuttavia, secondo il ministro dell'interno, la propensione alla violenza è rimasta simile e si sono registrati 1.435 arresti. Sono rimasti feriti 267 agenti di polizia e oltre 150 manifestanti.
Per il prossimo sabato sono già state annunciate nuove manifestazioni, mentre per il 5 novembre sono previste altre proteste e uno sciopero generale.
Il premier incontra i rappresentanti degli studenti
Il presidente Emmanuel Macron era atteso in mattinata per una visita non annunciata nella città portuale di Marsiglia, dove poco più di una settimana fa si erano verificati gravi disordini e numerosi saccheggi di negozi. Il primo ministro Sébastien Lecornu intendeva incontrare i rappresentanti degli studenti per discutere le loro richieste di un migliore equipaggiamento per i licei e di più insegnanti supplenti.