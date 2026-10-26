Cerca e trova immobili
Segnalaci
FRANCIA

Coprifuoco e restrizioni restano

Le autorità francesi mantengono le misure in diverse città per prevenire nuovi disordini durante le proteste.
Coprifuoco e restrizioni restano
IMAGO / Italy Photo Press
Fonte Sda Dpa
di Redazione
Coprifuoco e restrizioni restano
Le autorità francesi mantengono le misure in diverse città per prevenire nuovi disordini durante le proteste.

PARIGI - La Francia mantiene il coprifuoco e le restrizioni per le manifestazioni alla luce di ulteriori proteste e dimostrazioni annunciate.

«A dire il vero, la situazione nei prossimi giorni non sarà molto diversa da quella che abbiamo visto finora», ha dichiarato il ministro dell'interno Laurent Nuñez all'emittente BFMTV. I prefetti, in accordo con i sindaci, decideranno in merito ai coprifuoco in poco più di una dozzina di città.

Si continuerà inoltre a vietare le manifestazioni nei centri cittadini, vista la minaccia per l'ordine pubblico e il rischio di danni ai negozi, ha aggiunto il ministro dell'interno. Sabato scorso, a Parigi e in numerose altre città, si è nuovamente visto che gruppi inclini alla violenza si sono infiltrati nei cortei per farli degenerare. Per questo motivo si continuerà a imporre restrizioni ai percorsi delle manifestazioni.

Molti manifestanti e poliziotti feriti
Manifestazioni a livello nazionale contro l'alto costo della vita e per una migliore istruzione sono state accompagnate da gravi disordini poco più di una settimana fa. Un massiccio dispiegamento di polizia ha poi impedito, lo scorso fine settimana, che durante le nuove proteste si verificassero disordini e danni della stessa entità. Tuttavia, secondo il ministro dell'interno, la propensione alla violenza è rimasta simile e si sono registrati 1.435 arresti. Sono rimasti feriti 267 agenti di polizia e oltre 150 manifestanti.

Per il prossimo sabato sono già state annunciate nuove manifestazioni, mentre per il 5 novembre sono previste altre proteste e uno sciopero generale.

Il premier incontra i rappresentanti degli studenti
Il presidente Emmanuel Macron era atteso in mattinata per una visita non annunciata nella città portuale di Marsiglia, dove poco più di una settimana fa si erano verificati gravi disordini e numerosi saccheggi di negozi. Il primo ministro Sébastien Lecornu intendeva incontrare i rappresentanti degli studenti per discutere le loro richieste di un migliore equipaggiamento per i licei e di più insegnanti supplenti.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
coprifuocofranciamanifestazioniproteste
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme
LIVE
SVIZZERA
1 gior
11
74

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
1 gior
2
26

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
2 gior
9
243

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa

Dal Ticino a Milano per saccheggiare: arrestati due ragazzi, uno è minorenne
LIVE
CHIASSO/MILANO
2 gior
140
186

Dal Ticino a Milano per saccheggiare: arrestati due ragazzi, uno è minorenne

A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento
LIVE
FAIDO
3 gior
94
99

A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento

Casse pensioni hackerate: interessato anche l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
29
110

Casse pensioni hackerate: interessato anche l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

«Quel pugno avrebbe potuto prenderlo la mia ragazza»
LIVE
LUGANO
3 gior
56
58

«Quel pugno avrebbe potuto prenderlo la mia ragazza»

No, non si è messo in posa
LIVE
CANTONE
1 gior
10
87

No, non si è messo in posa

Caos e saccheggi a Como, il piano scoperto su WhatsApp
LIVE
CONFINE
2 gior
50
68

Caos e saccheggi a Como, il piano scoperto su WhatsApp

Non solo Chiesa, dal Ticino spunta un altro nome per il dopo Parmelin
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 gior
16
69

Non solo Chiesa, dal Ticino spunta un altro nome per il dopo Parmelin

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione
LIVE
SVIZZERA
1 gior
21
24

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione

Fuga e inseguimento sull'A2: percorre dieci chilometri contromano e si schianta contro la polizia
LIVE
FAIDO
3 gior
52
165

Fuga e inseguimento sull'A2: percorre dieci chilometri contromano e si schianta contro la polizia

Polizia tartassata dai coatti
LIVE
CANTONE
5 ore
30
57

Polizia tartassata dai coatti

Antonelli rischia grosso: in tribunale potrebbe pagare milioni
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
2 gior
1
17

Antonelli rischia grosso: in tribunale potrebbe pagare milioni

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
1 gior
23
40

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
13
82

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno
LIVE
CANTONE
2 gior
36

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»
LIVE
SVIZZERA
15 ore
5
69

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»

Ticinese prende a pugni un agente e fugge oltre confine
LIVE
CANTONE/CONFINE
3 gior
16

Ticinese prende a pugni un agente e fugge oltre confine

Anche se cambia l'ora non arrivano mai in ritardo
LIVE
CANTONE
2 gior
4
27

Anche se cambia l'ora non arrivano mai in ritardo

Maxi rissa, ad incastrarli le telecamere. Tra loro uno svizzero
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
2 gior
1
22

Maxi rissa, ad incastrarli le telecamere. Tra loro uno svizzero

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia
LIVE
MOTOGP
1 gior
16
11

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»
LIVE
CANTONE
5 ore
14
13

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino
LIVE
CONFINE
21 ore
14
32

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino

«Ecco come ce le procuriamo»
LIVE
ZURIGO
2 gior
1
38

«Ecco come ce le procuriamo»

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri
LIVE
CONFINE
1 gior
171
288

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino
LIVE
CAPRIASCA
5 ore
58

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino

Doveva solo fare una retro per papà, 15enne entra con l'Audi in una panetteria
LIVE
LUCERNA
3 gior

Doveva solo fare una retro per papà, 15enne entra con l'Audi in una panetteria

In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista
LIVE
GERMANIA
2 gior
2
69

In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane
LIVE
SVIZZERA
1 gior
23
42

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Aiuti sociali agli stranieri: «Abusi sotto controllo»
LIVE
LUGANO
2 gior
25
114

Aiuti sociali agli stranieri: «Abusi sotto controllo»

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot
LIVE
CANTONE
1 gior
2
22

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot

«Inaccettabile questo circuito»
LIVE
FORMULA 1
2 gior
4
10

«Inaccettabile questo circuito»

L'UDC candida Marchesi e Pamini
LIVE
CANTONALI 2027
1 gior
59
119

L'UDC candida Marchesi e Pamini

Mezzo miliardo sul tavolo per il futuro di San Bernardino
LIVE
MESOCCO (GR)
2 gior
43

Mezzo miliardo sul tavolo per il futuro di San Bernardino

Legare le biciclette non basta più: selle, ruote e batterie sono i nuovi bersagli
LIVE
GINEVRA
2 gior
2
16

Legare le biciclette non basta più: selle, ruote e batterie sono i nuovi bersagli

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James
LIVE
NBA
1 gior
8
38

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James

Fuga a bordo di un'auto rubata: tampona un veicolo e scappa a piedi
LIVE
VAL MARA
3 gior
37

Fuga a bordo di un'auto rubata: tampona un veicolo e scappa a piedi

Auto si ribalta e finisce contro il muro di una casa a Solduno
LIVE
LOCARNO
3 gior
4
15

Auto si ribalta e finisce contro il muro di una casa a Solduno

È ancora tempo di code al San Gottardo
LIVE
CANTONE
19 ore
3
34

È ancora tempo di code al San Gottardo

«Le manifestazioni mi spaventano»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
13
33

«Le manifestazioni mi spaventano»

Il numero è quello della Polizia di Lugano, ma è una truffa
LIVE
LUGANO
2 gior
7
34

Il numero è quello della Polizia di Lugano, ma è una truffa

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun
LIVE
FCL
19 ore
17
67

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun

Prima neve, chiusi in anticipo San Gottardo e San Bernardino
LIVE
SVIZZERA
2 gior
15

Prima neve, chiusi in anticipo San Gottardo e San Bernardino

La bordata di Bordalás: «Il Lugano è una squadra paragonabile alla Serie B spagnola»
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
3 gior
34
82

La bordata di Bordalás: «Il Lugano è una squadra paragonabile alla Serie B spagnola»

«Col senno di poi, farei un apprendistato»
LIVE
SVIZZERA
12 ore
23
52

«Col senno di poi, farei un apprendistato»

Torna la grande festa dei cicitt
LIVE
CUGNASCO-GERRA
1 gior
16

Torna la grande festa dei cicitt

Le norme che entrano in vigore in Svizzera il 1° novembre
LIVE
SVIZZERA
4 gior
15

Le norme che entrano in vigore in Svizzera il 1° novembre

Perché il 40% degli svizzeri con radici balcaniche vota UDC?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
38
54

Perché il 40% degli svizzeri con radici balcaniche vota UDC?

Chiesa su Cassis: «A breve dovrà riflettere sulla sua sostituzione»
LIVE
CANTONE
2 gior
43
95

Chiesa su Cassis: «A breve dovrà riflettere sulla sua sostituzione»

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera
LIVE
ITALIA
1 ora

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera

L'incredibile rimonta di Lula
LIVE
BRASILE
5 ore
28
92

L'incredibile rimonta di Lula

Vucic ammette la sconfitta: «Gli studenti hanno vinto le elezioni»
LIVE
SERBIA
13 ore
6
67

Vucic ammette la sconfitta: «Gli studenti hanno vinto le elezioni»

Zelensky: «Neutralità e limiti all'esercito non sono negoziabili»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
14 ore
4
99

Zelensky: «Neutralità e limiti all'esercito non sono negoziabili»

Trump attacca Obama: «Incompetente, ora sostiene un jihadista antisemita»
LIVE
STATI UNITI
16 ore
13
53

Trump attacca Obama: «Incompetente, ora sostiene un jihadista antisemita»

Maria Corina Machado torna in Venezuela dopo quasi undici mesi
LIVE
VENEZUELA
17 ore
3
19

Maria Corina Machado torna in Venezuela dopo quasi undici mesi

Violente tempeste sul Nord Europa: oltre 150mila case senza elettricità
LIVE
EUROPA
17 ore
6

Violente tempeste sul Nord Europa: oltre 150mila case senza elettricità

Salvini riconfermato alla guida della Lega
LIVE
ITALIA
18 ore
4
32

Salvini riconfermato alla guida della Lega

Tir in fiamme nel deposito doganale, l'autista fa allontanare gli altri camion
LIVE
CONFINE
19 ore
15

Tir in fiamme nel deposito doganale, l'autista fa allontanare gli altri camion

"Movimento 17 ottobre", indagati moglie e marito
LIVE
ITALIA
20 ore
24
40

"Movimento 17 ottobre", indagati moglie e marito