Coprifuoco e restrizioni restano

Si continuerà inoltre a vietare le manifestazioni nei centri cittadini, vista la minaccia per l'ordine pubblico e il rischio di danni ai negozi, ha aggiunto il ministro dell'interno. Sabato scorso, a Parigi e in numerose altre città, si è nuovamente visto che gruppi inclini alla violenza si sono infiltrati nei cortei per farli degenerare. Per questo motivo si continuerà a imporre restrizioni ai percorsi delle manifestazioni.

Molti manifestanti e poliziotti feriti

Manifestazioni a livello nazionale contro l'alto costo della vita e per una migliore istruzione sono state accompagnate da gravi disordini poco più di una settimana fa. Un massiccio dispiegamento di polizia ha poi impedito, lo scorso fine settimana, che durante le nuove proteste si verificassero disordini e danni della stessa entità. Tuttavia, secondo il ministro dell'interno, la propensione alla violenza è rimasta simile e si sono registrati 1.435 arresti. Sono rimasti feriti 267 agenti di polizia e oltre 150 manifestanti.