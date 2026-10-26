In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto?”: è questa la casa più spaventosa del Ticino

I giovani amanti dello spavento non si sono fatti pregare e anno dopo anno si sono affollati davanti all'ingresso della House: «Nel 2025 sono stati circa 900 in due serate». Per questa quinta edizione le serate diventano tre (il 29, 30 e 31 ottobre) e Boyer punta ad «almeno mille visitatori». Ad aiutarlo, gestendo i visitatori e le entrate, ci sono anche alcuni volontari.