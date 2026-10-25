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Jubilee Show, il protagonista è Zion

Il gatto proviene dall'allevamento Fiordaliso. L'evento, organizzato dall’ACEF (Associazione Confederate Europee Feline) per celebrare il suo ventesimo anniversario, si è tenuto a Mendrisio
Jubilee Show, il protagonista è Zion
Lettore Tio.ch
Da sinistra: Fabiano Frioni, presidente ACEF, l'allevatrice Michela Busolini e Danila Bustelli
Fonte red
elaborata da Redazione
Jubilee Show, il protagonista è Zion
Il gatto proviene dall'allevamento Fiordaliso. L'evento, organizzato dall’ACEF (Associazione Confederate Europee Feline) per celebrare il suo ventesimo anniversario, si è tenuto a Mendrisio

MENDRISIO - Myrabirmans Zion, un gatto maschio di razza Sacro di Birmania, è stato il protagonista del Jubilee Show 2026.

L’animale è stato selezionato da una giudice tedesca fra i gatti in esposizione. Successivamente, mettendo a confronto le scelte dei giudici nelle due giornate, il gatto ha ottenuto il riconoscimento finale.

L’evento, organizzato dall’ACEF (Associazione Confederate Europee Feline) per celebrare il suo ventesimo anniversario, si è svolto fra ieri e oggi al Centro Manifestazioni Mercato Coperto di Mendrisio.

Zion proviene dall’allevamento Fiordaliso. Ieri è stato anche premiato come “miglior maschio” dell’esposizione.

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gattimostra felinasacro di birmania
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