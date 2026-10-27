Il giorno della verità per Netanyahu

La retorica propagandistica si è spinta a un punto tale che perfino la linea rossa imposta dalla volontà comune di evitare la ripresa del conflitto con Teheran prima del voto ha rischiato di essere superata. Come mostra la rivelazione di Channel 12 secondo cui sarebbe in atto uno scontro tra Netanyahu e il capo dell'Idf Eyal Zamir dopo «un'istruzione del primo ministro per una guerra lampo poco prima del 27 ottobre».

I toni gridati della propaganda tuttavia sembrerebbero non aver presa sul pragmatismo dell'elettorato. Nonostante l'endorsement senza precedenti a Bibi del presidente Usa, reiterato su Truth nelle prime ore di lunedì, la mappa dei sondaggi resta invariata, con un testa a testa tra Netanyahu e il suo principale avversario, l'ex capo di stato maggiore Gadi Eisenkot. Intanto a Trump ha risposto, con garbo, Isaac Herzog, ricordando che è sua prerogativa scegliere - l'11 novembre - dopo le consultazioni, a chi affidare il compito di formare la coalizione.