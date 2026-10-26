Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore

La minoranza non proponeva di accogliere integralmente la mozione, ma di approvarla parzialmente, limitatamente alla richiesta di approfondire scientificamente gli effetti della riduzione dell'orario di lavoro. «Non so se le 32 ore siano una risposta adeguata e non credo che oggi nessuno qui dentro abbia dati sufficienti per sostenerlo - ha detto Mirante -. Ma credo che sarebbe sbagliato rinunciare a studiare una possibilità che potrebbe avere conseguenze importanti per il nostro mercato del lavoro». «Non dobbiamo dimostrare che lavorare meno sia meglio. Dobbiamo capire se sia possibile lavorare meglio, anche lavorando di meno».