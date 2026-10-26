Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore

Respinta la mozione che chiedeva di dare il via a una sperimentazione tra i dipendenti cantonali, Vitta: «Non stiamo però chiudendo completamente la porta»
Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore
Ti-Press / Mirko Aquilino
Fonte red
elaborata da Redazione
Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore
Respinta la mozione che chiedeva di dare il via a una sperimentazione tra i dipendenti cantonali, Vitta: «Non stiamo però chiudendo completamente la porta»

BELLINZONA - Il Gran Consiglio ha respinto la mozione che chiedeva di sperimentare una settimana lavorativa di 32 ore a salario invariato. La proposta, presentata nel 2022 da Fabrizio Sirica, Marco Noi e cofirmatari, puntava a verificare gli effetti di una riduzione dell'orario sulla salute dei dipendenti, sulla produttività e sulla conciliabilità tra vita professionale e privata.

Il Parlamento ha quindi accolto le conclusioni del rapporto della maggioranza della Commissione economia e lavoro - con 52 voti favorevoli, 27 contrari e 2 astenuti - che chiedeva di respingere le mozioni.

La proposta: lavorare meno, guadagnando lo stesso
La mozione prevedeva una sperimentazione all'interno dell'amministrazione cantonale. L'obiettivo non era introdurre immediatamente le 32 ore per tutti, ma raccogliere dati concreti sulle conseguenze della riduzione dell'orario.

Lo studio avrebbe dovuto misurare gli effetti sul benessere psicofisico dei lavoratori, sulla produttività, sulla distribuzione del lavoro domestico e di cura e, dove possibile, sull'impatto ambientale. I promotori chiedevano inoltre uno specifico credito per incentivare la partecipazione di aziende private.

Durante il dibattito, il direttore del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) Christian Vitta ha ribadito la contrarietà del Consiglio di Stato alla mozione, invitando il Gran Consiglio ad accogliere il rapporto di maggioranza e a respingerla. Ha però precisato che questo «non significa chiudere la porta al tema della riduzione dell’orario di lavoro», che continuerà a interessare la società nei prossimi anni. Il Cantone si è dunque detto disposto a valutare eventuali progetti sperimentali insieme ad altri Cantoni, alla Confederazione e ai Comuni, purché non comportino costi supplementari per lo Stato.

Vitta ha inoltre messo in guardia da una possibile lettura della riduzione dell’orario come strumento per risparmiare sul personale pubblico: «Più produttività, stesso lavoro in meno tempo» potrebbe tradursi anche in una riduzione della remunerazione e, di fatto, in un risparmio per lo Stato. «L’obiettivo, ha concluso, resta un’organizzazione del lavoro attenta alle persone, ma sostenibile per le imprese e per le finanze pubbliche».

La maggioranza: «No» alla sperimentazione
La maggioranza della Commissione economia e lavoro aveva invece invitato il Parlamento a respingere integralmente la mozione. Pur riconoscendo l'importanza di migliorare le condizioni lavorative, la maggioranza riteneva infatti che una sperimentazione pubblica delle 32 ore a salario invariato presentasse troppe incognite sul piano economico e organizzativo.

Tra le principali preoccupazioni figuravano i possibili costi aggiuntivi per lo Stato, la necessità di assumere personale per compensare le ore non lavorate e il rischio di compromettere la continuità dei servizi pubblici. Veniva inoltre sottolineata la difficoltà di applicare lo stesso modello a professioni e settori molto diversi. «Meno ideologia sugli orari, più attenzione alla qualità del lavoro. Meno ricette uguali per tutti, più responsabilità, capacità di gestione e soprattutto buon senso», ha detto Patrick Rusconi, relatore di maggioranza.

La minoranza: prima uno studio scientifico
Una posizione diversa era stata espressa dalla minoranza commissionale, con un rapporto firmato da Amalia Mirante e sottoscritto anche da Berardi, Lepori, Noi e Sirica.

La minoranza non proponeva di accogliere integralmente la mozione, ma di approvarla parzialmente, limitatamente alla richiesta di approfondire scientificamente gli effetti della riduzione dell'orario di lavoro. «Non so se le 32 ore siano una risposta adeguata e non credo che oggi nessuno qui dentro abbia dati sufficienti per sostenerlo - ha detto Mirante -. Ma credo che sarebbe sbagliato rinunciare a studiare una possibilità che potrebbe avere conseguenze importanti per il nostro mercato del lavoro». «Non dobbiamo dimostrare che lavorare meno sia meglio. Dobbiamo capire se sia possibile lavorare meglio, anche lavorando di meno».

La proposta era quella di incaricare il Consiglio di Stato di valutare, insieme a USI, SUPSI o altre istituzioni scientifiche, la fattibilità di uno studio indipendente. Una ricerca che avrebbe potuto coinvolgere anche altri Cantoni, Comuni, enti pubblici e imprese private, cercando forme di cofinanziamento.

Il rapporto sottolineava che non sarebbe stato necessario partire obbligatoriamente dalle 32 ore: i ricercatori avrebbero potuto valutare anche settimane di 36 o 38 ore, oppure confrontare diversi modelli.

Secondo la minoranza, gli studi internazionali mostrano benefici relativamente coerenti per stress, sonno e conciliabilità, mentre gli effetti su produttività, occupazione e costi rimangono incerti. Proprio per questo sarebbe stato utile approfondire la questione, senza dare per scontato né il successo né il fallimento di una settimana lavorativa più corta.

La posizione del Governo
Già nel maggio 2024 il Consiglio di Stato aveva proposto di non accogliere la mozione nella forma presentata. L'Esecutivo aveva evidenziato in particolare il rischio di disparità di trattamento tra i dipendenti coinvolti nella sperimentazione e quelli esclusi, oltre alle possibili conseguenze finanziarie e organizzative.

Il Governo non aveva tuttavia chiuso completamente la porta. Si era dichiarato disponibile a valutare progetti sperimentali sviluppati insieme alla Confederazione, ad altri Cantoni o ai Comuni. Per il settore privato aveva inoltre ricordato l'esistenza di strumenti cantonali già utilizzabili, a determinate condizioni, per sostenere l'elaborazione e il monitoraggio di progetti innovativi, senza costi supplementari per lo Stato.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
gran consigliominoranzasalario invariatosettimana lavorativasettimana lavorativa
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
80

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
25

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
3 gior
10
255

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico
LIVE
SVIZZERA
10 ore
25
113

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico

Polizia tartassata dai coatti
LIVE
CANTONE
14 ore
41
65

Polizia tartassata dai coatti

No, non si è messo in posa
LIVE
CANTONE
2 gior
10
87

No, non si è messo in posa

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»
LIVE
CANTONE
14 ore
16
15

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
6
71

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera
LIVE
ITALIA
10 ore
1
9

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione
LIVE
SVIZZERA
2 gior
21
23

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione

Non solo Chiesa, dal Ticino spunta un altro nome per il dopo Parmelin
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
3 gior
16
68

Non solo Chiesa, dal Ticino spunta un altro nome per il dopo Parmelin

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
1 gior
24
39

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi

Caos e saccheggi a Como, il piano scoperto su WhatsApp
LIVE
CONFINE
3 gior
50
67

Caos e saccheggi a Como, il piano scoperto su WhatsApp

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno
LIVE
CANTONE
2 gior
35

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
13
79

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino
LIVE
CAPRIASCA
14 ore
1
61

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»
LIVE
CANTONE
6 ore
99
199

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»

Cosa sta per annunciare Migros?
LIVE
SVIZZERA
12 ore
37
78

Cosa sta per annunciare Migros?

Solduno, un'auto prende fuoco in strada
LIVE
LOCARNO
6 ore
16
14

Solduno, un'auto prende fuoco in strada

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino
LIVE
CONFINE
1 gior
14
32

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia
LIVE
MOTOGP
1 gior
16
11

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri
LIVE
CONFINE
2 gior
176
284

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane
LIVE
SVIZZERA
1 gior
26
39

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane

In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista
LIVE
GERMANIA
2 gior
2
69

In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista

«Ecco come ce le procuriamo»
LIVE
ZURIGO
3 gior
1
39

«Ecco come ce le procuriamo»

Aiuti sociali agli stranieri: «Abusi sotto controllo»
LIVE
LUGANO
2 gior
25
110

Aiuti sociali agli stranieri: «Abusi sotto controllo»

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot
LIVE
CANTONE
2 gior
2
21

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot

«Inaccettabile questo circuito»
LIVE
FORMULA 1
2 gior
4
10

«Inaccettabile questo circuito»

L'UDC candida Marchesi e Pamini
LIVE
CANTONALI 2027
2 gior
59
118

L'UDC candida Marchesi e Pamini

«Col senno di poi, farei un apprendistato»
LIVE
SVIZZERA
22 ore
25
55

«Col senno di poi, farei un apprendistato»

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James
LIVE
NBA
1 gior
8
36

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James

È ancora tempo di code al San Gottardo
LIVE
CANTONE
1 gior
3
30

È ancora tempo di code al San Gottardo

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun
LIVE
FCL
1 gior
17
65

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun

«Le manifestazioni mi spaventano»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
13
32

«Le manifestazioni mi spaventano»

A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento
LIVE
FAIDO
3 gior
94
93

A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi
LIVE
ARGOVIA
10 ore

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi

Legare le biciclette non basta più: selle, ruote e batterie sono i nuovi bersagli
LIVE
GINEVRA
3 gior
2
16

Legare le biciclette non basta più: selle, ruote e batterie sono i nuovi bersagli

Torna la grande festa dei cicitt
LIVE
CUGNASCO-GERRA
2 gior
17

Torna la grande festa dei cicitt

L'incredibile rimonta di Lula
LIVE
BRASILE
14 ore
34
108

L'incredibile rimonta di Lula

Perché il 40% degli svizzeri con radici balcaniche vota UDC?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
38
53

Perché il 40% degli svizzeri con radici balcaniche vota UDC?

Maxi rissa, ad incastrarli le telecamere. Tra loro uno svizzero
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
3 gior
1
22

Maxi rissa, ad incastrarli le telecamere. Tra loro uno svizzero

Stricker saluta il tennis e va in caserma
LIVE
TENNIS
1 gior
1
6

Stricker saluta il tennis e va in caserma

Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0
LIVE
HCAP
2 gior
10
57

Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.
LIVE
HI-TECH
7 ore
12
45

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.

Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi
LIVE
VAUD
1 gior
5
39

Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi

Scontri nelle piazze: all'alba ancora perquisizioni a Como
LIVE
ITALIA
2 gior
12
25

Scontri nelle piazze: all'alba ancora perquisizioni a Como

Tir in fiamme nel deposito doganale, l'autista fa allontanare gli altri camion
LIVE
CONFINE
1 gior
14

Tir in fiamme nel deposito doganale, l'autista fa allontanare gli altri camion

Premi sotto la media, per il Ticino sarà una tregua o solo una pausa prima di nuovi rincari?
LIVE
CANTONE
2 gior
75

Premi sotto la media, per il Ticino sarà una tregua o solo una pausa prima di nuovi rincari?

Consegnati i diplomi ai nuovi tecnici sociosanitari
LIVE
LOCARNO
2 gior
14

Consegnati i diplomi ai nuovi tecnici sociosanitari

ULTIME NOTIZIE TICINO
Navigazione sul Verbano, Marchesi tira dritto
LIVE
CANTONE
1 ora
4
7

Navigazione sul Verbano, Marchesi tira dritto

Premi di cassa malati alle stelle, De Rosa: «Pronti ad ampliare i sussidi»
LIVE
CANTONE
2 ore
16
21

Premi di cassa malati alle stelle, De Rosa: «Pronti ad ampliare i sussidi»

Tre nuovi giudici supplenti al Tribunale d'appello
LIVE
CANTONE
2 ore
2
2

Tre nuovi giudici supplenti al Tribunale d'appello

Il rogo sull'Allegra finisce davanti al Consiglio di Stato
LIVE
CANTONE
3 ore
4

Il rogo sull'Allegra finisce davanti al Consiglio di Stato

Aggressione in pieno centro: colpite due donne
LIVE
LUGANO
4 ore
81

Aggressione in pieno centro: colpite due donne

Un nuovo Comandante per la Polizia intercomunale del Piano
LIVE
LOCARNESE
4 ore
13

Un nuovo Comandante per la Polizia intercomunale del Piano

Moody’s conferma il rating Aa3. Ma il debito resta elevato
LIVE
LUGANO
4 ore
2
5

Moody’s conferma il rating Aa3. Ma il debito resta elevato

Stipendi dei vertici dell'EOC, il Parlamento non vuole metterci mano
LIVE
CANTONE
4 ore
10
27

Stipendi dei vertici dell'EOC, il Parlamento non vuole metterci mano

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»
LIVE
CANTONE
4 ore
9
27

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»

Giustizia riparativa e vittime: una serata su Piazza della Loggia e Marrakech
LIVE
BELLINZONA
5 ore
2
8

Giustizia riparativa e vittime: una serata su Piazza della Loggia e Marrakech