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Tre nuovi giudici supplenti al Tribunale d'appello
Le nomine sono avvenute su proposta della Commissione giustizia e diritti, dopo il voto odierno.
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Fonte RED
Tre nuovi giudici supplenti al Tribunale d'appello
Le nomine sono avvenute su proposta della Commissione giustizia e diritti, dopo il voto odierno.
BELLINZONA - Tre nuovi giudici supplenti per il Tribunale d'appello. Il Gran Consiglio ha votato oggi in base a tre rapporti presentati dalla Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio.
I candidati scelti sono stati Hugo Haab, avvocato a Lugano, Yasmine Dellagana-Sabry, cancelliera del Tribunale penale federale a Bellinzona, e Andrea Gianini, avvocato già procuratore pubblico a Lugano.
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