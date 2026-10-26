Giustizia riparativa e vittime: una serata su Piazza della Loggia e Marrakech

Interverranno Bruno Balestra, mediatore esperto in giustizia riparativa e già procuratore generale del Cantone Ticino, e Manlio Milani, presidente della Casa della memoria di Brescia.

L’entrata è libera. Per ragioni organizzative è gradita l’iscrizione all’indirizzo info@lamanotesa.ch. Al termine seguirà un rinfresco. L’iniziativa ha il patrocinio della Città di Bellinzona e del Comune di Cadenazzo.