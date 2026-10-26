Giustizia riparativa e vittime: una serata su Piazza della Loggia e Marrakech
La organizza la Fondazione lamanotesa.ch a 15 anni dall'attentato terroristico in Marocco, che causò il decesso di alcuni ticinesi
BELLINZONA - A quindici anni dall’attentato terroristico di Marrakech, la Fondazione lamanotesa.ch propone una serata dedicata alla cultura della giustizia riparativa per le vittime. L’incontro si terrà giovedì 29 ottobre alle 20 nell’Auditorium della Scuola cantonale di commercio a Bellinzona.
La conferenza, intitolata "Responsabilità, memoria, scelte di vita: gli eccidi di Piazza della Loggia e Marrakech, come rispondiamo, cosa possiamo chiedere", sarà aperta dal saluto di Mario Branda, presidente della Fondazione lamanotesa.ch.
Interverranno Bruno Balestra, mediatore esperto in giustizia riparativa e già procuratore generale del Cantone Ticino, e Manlio Milani, presidente della Casa della memoria di Brescia.
L’entrata è libera. Per ragioni organizzative è gradita l’iscrizione all’indirizzo info@lamanotesa.ch. Al termine seguirà un rinfresco. L’iniziativa ha il patrocinio della Città di Bellinzona e del Comune di Cadenazzo.