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Strada cantonale chiusa al traffico venerdì

Gli automobilisti dovranno seguire percorsi alternativi durante l'orario di chiusura per lavori di pavimentazione.
Strada cantonale chiusa al traffico venerdì
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Fonte COMUNE DI GAMBAROGNO
elaborata da Redazione
Strada cantonale chiusa al traffico venerdì
Gli automobilisti dovranno seguire percorsi alternativi durante l'orario di chiusura per lavori di pavimentazione.

GAMBAROGNO - La strada cantonale per Caviano-Scaiano, lungo via Guglielmo Branca Masa, sarà completamente chiusa al traffico venerdì 30 ottobre 2026, dalle 8.00 alle 16.00, per consentire lavori di pavimentazione.

Lo comunica il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, che invita gli utenti della strada a rispettare la segnaletica esposta e a seguire le indicazioni degli addetti ai lavori.

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