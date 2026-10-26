Un'esperienza che vale più di mille lezioni

Le attività si tengono durante l'orario scolastico, con l'accompagnamento e la supervisione del personale educativo delle scuole speciali. Il progetto è infatti parte integrante del percorso formativo degli studenti e punta a favorire lo sviluppo dell'autonomia, delle competenze personali e relazionali, del senso di responsabilità e della partecipazione sociale.

«Conosco da vicino quanto siano importanti queste opportunità»

Per Marco Imperadore, presidente dell'Associazione Amélie, la collaborazione ha anche un significato personale. «È un progetto al quale sono particolarmente sensibile, anche perché mia figlia ha frequentato le scuole speciali e ha poi proseguito il proprio percorso con una formazione empirica».