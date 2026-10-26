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Il Cantone ha riattivato i suoi servizi online: «Non risultano intrusioni»
Che erano stati disconnessi, a titolo precauzionale, lo scorso 21 ottobre.
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Fonte DFE
Il Cantone ha riattivato i suoi servizi online: «Non risultano intrusioni»
Che erano stati disconnessi, a titolo precauzionale, lo scorso 21 ottobre.
BELLINZONA - I servizi online dell’Amministrazione cantonale, disattivati a titolo precauzionale il 21 ottobre 2026, sono di nuovo disponibili e anche raggiungibili da connessioni internet al di fuori della Svizzera.
A confermarlo è lo stesso Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) via nota.
A fare eccezione, esclusivamente «un gestionale informatico per la gestione progetti della Divisione delle costruzioni».
I servizi informatici cantonali «hanno adottato le misure di sicurezza necessarie per far fronte alla potenziale vulnerabilità tecnica segnalata dall’Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS)».
Dalle verifiche effettuate, spiega il Cantone, «non risultano compromissioni di dati».
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