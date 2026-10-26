Il SISA rinnova il proprio vertice

Il comitato centrale è stato potenziato con l’entrata di rappresentanti di varie sedi scolastiche: Luan Bianchi, Laia Machado, Emily Char, Adam Barbato, Leo Dennler, Alessandro Molteno, Jona Casoni, Marco R. B. P., Federica Frigerio, Siye Malek e Nair Ramos. Infine, Alyssa de Micheli, studentessa al Liceo di Bellinzona, è stata eletta in qualità di nuova coordinatrice al fianco del riconfermato Ismael Camozzi.