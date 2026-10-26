Il SISA rinnova il proprio vertice
Nuovi ingressi nel comitato centrale e una coordinatrice affianca il riconfermato Ismael Camozzi.
BELLINZONA - Il SISA (Sindacato Indipendente Studenti e Apprendisti) ha rinnovato i propri vertici durante l'assemblea semestrale, svoltasi sabato 24 ottobre a Bellinzona.
Il comitato centrale è stato potenziato con l’entrata di rappresentanti di varie sedi scolastiche: Luan Bianchi, Laia Machado, Emily Char, Adam Barbato, Leo Dennler, Alessandro Molteno, Jona Casoni, Marco R. B. P., Federica Frigerio, Siye Malek e Nair Ramos. Infine, Alyssa de Micheli, studentessa al Liceo di Bellinzona, è stata eletta in qualità di nuova coordinatrice al fianco del riconfermato Ismael Camozzi.
Durante l'assemblea è stata anche approvata una risoluzione organizzativa che, dopo un bilancio del lavoro svolto dal sindacato negli ultimi anni, «ha messo le basi - spiega il SISA in una nota - delle nuove linee d’azione volte a estendere il raggio dell’attività sindacale in modo un uniforme e capillare sul territorio, la creazione di una cellula del SISA in ambito universitario e, infine, il potenziamento della formazione politico-sindacale dei propri membri».
La seconda risoluzione approvata chiede invece una modifica dell'articolo 80 cpv. 1 del Regolamento delle scuole medie superiori «affinché le porte dei consigli di classe determinanti per le bocciature siano aperte agli studenti e alle studentesse coinvolti».
A questa richiesta si aggiungono due emendamenti, «che prevedono di permettere agli studenti di essere rappresentati dal loro sindacato di riferimento durante i consigli di classe e di ricevere un verbale su cui figurino le ragioni della scelta del consiglio di classe, indipendentemente se gli allievi vi abbiano partecipato o meno».