Premio Metallo, vince Luca Premoli

La giuria ha inoltre conferito una menzione all'ingegner Lorenzo Agostinone per il progetto «Ricostruzione passerella ciclopedonale Aurigeno – Ronchini», anch’esso presentato quale lavoro di tesi del Bachelor in Ingegneria civile, indirizzo strutture metalliche.

Il premio è stato consegnato nell'ambito dell'assemblea annuale di AM Suisse Ticino, tenutasi venerdì scorso a Cadenazzo. Nel corso dei lavori assembleari, il presidente Fabio Cameroni ha ripercorso le principali attività svolte dall’associazione durante l’anno e ha illustrato gli obiettivi fissati per il 2027, fra i quali la valorizzazione del metallo quale materiale da costruzione e la promozione della formazione professionale di base e continua.