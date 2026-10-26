Premio Metallo, vince Luca Premoli
Il riconoscimento annuale è stato consegnato in occasione dell'assemblea annuale di AM Suisse Ticino
Il riconoscimento annuale è stato consegnato in occasione dell'assemblea annuale di AM Suisse Ticino
CADENAZZO - Il Premio Metallo 2026 ─ riconoscimento istituito da AM Suisse Ticino in collaborazione con il Dipartimento ambiente costruzioni e design (DACD) della SUPSI di Mendrisio ─ è stato consegnato all'ingegner Luca Premoli, per il progetto «Struttura modulabile per edifici sportivi e commerciali», sviluppato nell’ambito del lavoro di tesi del Bachelor in Ingegneria civile, indirizzo strutture metalliche.
La giuria ha inoltre conferito una menzione all'ingegner Lorenzo Agostinone per il progetto «Ricostruzione passerella ciclopedonale Aurigeno – Ronchini», anch’esso presentato quale lavoro di tesi del Bachelor in Ingegneria civile, indirizzo strutture metalliche.
Il premio è stato consegnato nell'ambito dell'assemblea annuale di AM Suisse Ticino, tenutasi venerdì scorso a Cadenazzo. Nel corso dei lavori assembleari, il presidente Fabio Cameroni ha ripercorso le principali attività svolte dall’associazione durante l’anno e ha illustrato gli obiettivi fissati per il 2027, fra i quali la valorizzazione del metallo quale materiale da costruzione e la promozione della formazione professionale di base e continua.