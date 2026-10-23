«Lara mancherà, Odermatt è carichissimo»: il Circo Bianco riparte da Sölden

Una nuova sfida nella psicologia dello sport

Oggi Beatrice ha trovato una nuova strada nel mondo dello sport, questa volta nell’ambito della psicologia. La fine della carriera agonistica è diventata così un nuovo punto di partenza. «Adesso sono davvero soddisfatta di ciò che sono riuscita a costruire professionalmente. Ho completato gli studi e oggi lavoro nell’ambito della psicologia dello sport, realizzando un obiettivo che avevo da sempre: affiancare federazioni e atleti. Essere riuscita a trasformare la frustrazione in determinazione e a raggiungere questo traguardo è una grande soddisfazione. Ho portato a termine gli studi e ho continuato a formarmi, approfondendo interessi che sento ancora molto forti e profondamente legati allo sport. È una cosa bellissima».