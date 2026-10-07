Lindsey Vonn "convocata"
La campionessa fa parte della squadra statunitense per la prossima stagione. Un ritorno in gara è comunque difficile
La 41enne è reduce dal tremendo infortunio patito alle Olimpiadi.
La campionessa fa parte della squadra statunitense per la prossima stagione. Un ritorno in gara è comunque difficile
La 41enne è reduce dal tremendo infortunio patito alle Olimpiadi.
WASHINGTON - Lindsey Vonn non è ancora pronta a tornare in pista, ma il suo nome continua a figurare nei piani della federazione statunitense. Mercoledì, in occasione dell'annuncio delle squadre per la prossima stagione di Coppa del Mondo, la 41enne è infatti stata inserita nella squadra A americana. Una decisione che alimenta le speculazioni sul futuro agonistico della campionessa, reduce da un grave infortunio.
La sciatrice era stata protagonista di una rovinosa caduta durante le Olimpiadi, con conseguenze tali da costringerla a utilizzare una sedia a rotelle. Un episodio che aveva sollevato numerosi interrogativi sulla prosecuzione della sua carriera. Il padre aveva persino dichiarato conclusa la sua avventura agonistica, mentre Lindsey non aveva mai confermato ufficialmente il ritiro.
Il percorso verso un eventuale ritorno alle competizioni resta però lungo. Vonn è infatti ancora impegnata nella riabilitazione e, secondo le informazioni disponibili, dovrebbe sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico nel mese di novembre. I medici prevedono successivamente un periodo di recupero di circa nove mesi, rendendo estremamente improbabile una sua partecipazione alle gare della prossima stagione.
Nonostante le difficoltà, Lindsey non sembra comunque intenzionata a chiudere definitivamente la porta alle competizioni. Durante l'estate aveva infatti alimentato le speranze dei suoi sostenitori con una dichiarazione significativa: «Non ho ancora disputato la mia ultima gara». Resta tuttavia da capire se le sue condizioni fisiche le permetteranno di presentarsi nuovamente al cancelletto di partenza di una gara di Coppa del Mondo.
La convocazione conferma comunque che la federazione a stelle e strisce continua a considerarla parte del proprio progetto sportivo. Sono complessivamente 49 gli atleti e le atlete selezionati per la prossima stagione, tra cui figurano anche Mikaela Shiffrin e Breezy Johnson. Il calendario della Coppa del Mondo prenderà il via il 24 ottobre a Sölden, in Austria, con lo slalom gigante femminile.