Lindsey Vonn "convocata"

La sciatrice era stata protagonista di una rovinosa caduta durante le Olimpiadi, con conseguenze tali da costringerla a utilizzare una sedia a rotelle. Un episodio che aveva sollevato numerosi interrogativi sulla prosecuzione della sua carriera. Il padre aveva persino dichiarato conclusa la sua avventura agonistica, mentre Lindsey non aveva mai confermato ufficialmente il ritiro.