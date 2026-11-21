Incendio all’ultimo piano, evacuate 17 persone
Le fiamme sono divampate in una palazzina e hanno provocato un denso fumo
MENDRISIO - Un incendio è scoppiato questa mattina, poco dopo le 8, in una palazzina di via Lanz a Mendrisio. Le fiamme, divampate in un appartamento situato all'ultimo piano dell'edificio, hanno provocato un denso fumo. A titolo precauzionale è stata disposta l'evacuazione temporanea di 17 persone presenti nello stabile.
Stando a una prima ricostruzione comunicata dalla Polizia cantonale, il rogo ha avuto origine all'interno dell'appartamento all'ultimo piano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, supportati dalla Polizia Città di Mendrisio, e i pompieri del Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto.
I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme e ad arieggiare i locali invasi dal fumo. Sul luogo dell'incendio sono giunti anche i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM).
Due inquilini, che hanno riportato una leggera intossicazione da fumo, sono stati sottoposti a controlli medici e successivamente trasportati in ambulanza all'ospedale per ulteriori accertamenti.
Per consentire lo svolgimento delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, via Lanz è stata temporaneamente chiusa al traffico. La strada è stata successivamente riaperta.