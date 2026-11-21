Due inquilini, che hanno riportato una leggera intossicazione da fumo, sono stati sottoposti a controlli medici e successivamente trasportati in ambulanza all'ospedale per ulteriori accertamenti.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, via Lanz è stata temporaneamente chiusa al traffico. La strada è stata successivamente riaperta.