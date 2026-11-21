Alla serata saranno presenti in primo luogo allieve e allievi del Liceo Diocesano, suddivisi fra i vari anni. Racconteranno come sia davvero il primo anno, quali siano gli scogli maggiori, quali paure siano esagerate e quali invece corrispondano a reali difficoltà. Soprattutto, daranno qualche consiglio su come superare queste contingenze e affrontare gli studi con metodo e, cosa ancora più importante, con soddisfazione. Il liceo, sottolinea l'istituto, non assicura soltanto una formazione per poi continuare gli studi: ha lo scopo di allargare l'orizzonte culturale delle persone, affinché possano vivere in maniera più consapevole, qualunque strada sceglieranno di seguire.

Accanto agli studenti interverranno alcuni docenti, che spiegheranno quali siano i maggiori cambiamenti fra la scuola media e il liceo. Gli insegnanti hanno maturato in anni di esperienza una certa consuetudine nell'individuare le lacune più frequenti, insieme ai punti di forza e alle differenze nelle modalità di lavoro.