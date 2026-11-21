È tempo di "domande coraggiose" al Liceo Diocesano
Giovedì 26 novembre a Breganzona serata condotta e gestita dagli studenti
LUGANO - Ce la farò? Il liceo sarà uno scoglio insuperabile? Ci sarà troppo da studiare? Mi troverò fuori posto? Sono i dubbi che assalgono allieve e allievi di quarta media al momento di decidere che cosa fare l'anno successivo. Per rispondere, il Liceo Diocesano di Breganzona propone "Domande coraggiose", una serata condotta e gestita dagli studenti, in programma giovedì 26 novembre 2026 alle 18 nell'aula magna dell'istituto. L'ingresso è gratuito.
L'incontro è consigliato soprattutto agli studenti di quarta media e alle loro famiglie. Alla fine delle scuole obbligatorie - spiegano i promotori - si ricevono molte informazioni sulle varie opportunità per il proprio futuro, ma un conto sono i dettagli tecnici, un altro è ascoltare direttamente la voce di chi si è trovato nella stessa situazione. L'intento è aiutare a compiere una scelta serena, che tenga conto di tutti i fattori e si basi su informazioni verificate all'origine.
Alla serata saranno presenti in primo luogo allieve e allievi del Liceo Diocesano, suddivisi fra i vari anni. Racconteranno come sia davvero il primo anno, quali siano gli scogli maggiori, quali paure siano esagerate e quali invece corrispondano a reali difficoltà. Soprattutto, daranno qualche consiglio su come superare queste contingenze e affrontare gli studi con metodo e, cosa ancora più importante, con soddisfazione. Il liceo, sottolinea l'istituto, non assicura soltanto una formazione per poi continuare gli studi: ha lo scopo di allargare l'orizzonte culturale delle persone, affinché possano vivere in maniera più consapevole, qualunque strada sceglieranno di seguire.
Accanto agli studenti interverranno alcuni docenti, che spiegheranno quali siano i maggiori cambiamenti fra la scuola media e il liceo. Gli insegnanti hanno maturato in anni di esperienza una certa consuetudine nell'individuare le lacune più frequenti, insieme ai punti di forza e alle differenze nelle modalità di lavoro.
Non mancheranno infine i genitori. Spesso nel compiere questa scelta le famiglie si sentono sole, vuoi perché mancano gli interlocutori, vuoi perché non sempre le vie istituzionali aiutano a capire. Durante l'incontro sarà possibile ascoltare il racconto di chi ha già vissuto il percorso della scelta, passando attraverso le esitazioni, le preoccupazioni e anche attraverso i momenti di gratitudine, quando si capisce di avere trovato il luogo giusto in cui crescere sia dal punto di vista personale, con amicizie e incontri, sia da quello professionale, con lo studio e la preparazione agli esami.