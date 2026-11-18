I prezzi della benzina continuano a scendere
Il costo dei carburanti in Svizzera registra una nuova diminuzione grazie all'abbassamento delle quotazioni internazionali del petrolio.
ZURIGO - I prezzi dei carburanti in Svizzera continuano a diminuire. A metà settimana, il prezzo medio di un litro di senza piombo 95 è di 1,94 franchi, 5 centesimi in meno rispetto a una settimana fa, come si evince dagli ultimi dati del Touring Club Schweiz (TCS).
Nel corso di una settimana, anche il prezzo medio svizzero rilevato dal TCS per il senza piombo 98 è diminuito di 5 centesimi, attestandosi a 2,00 franchi. Un litro di diesel è diventato più economico di 3 centesimi e ora costa 2,32 franchi.
Nei mercati internazionali del petrolio greggio la situazione si è costantemente distesa negli ultimi giorni. Così, mercoledì il prezzo di un barile della qualità Brent del Mare del Nord era ancora di circa 93 dollari USA. Alla fine di ottobre si pagavano ancora prezzi di circa 115 dollari.
Alla diminuzione dei prezzi dovrebbe contribuire ormai anche il livello del Reno, che si sta nuovamente riprendendo. Le piogge degli ultimi sette giorni hanno fatto sì che, secondo i dati dell'Ufficio federale dell'ambiente (BAFU), il livello del Reno sia aumentato per la prima volta dal giugno 2026.