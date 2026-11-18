Dipendenze: la prevenzione va migliorata
Il Governo punterà su misure mirate e sul rafforzamento delle sinergie
BERNA - Occorre migliorare la prevenzione delle dipendenze fissando obiettivi e misure che coprano la totalità delle sostanze e dei comportamenti. Partendo da un rapporto sul tema, il Consiglio federale ha proposto oggi una serie di interventi.
Il Governo intende sfruttare appieno le possibilità offerte dal quadro legislativo vigente, puntando su misure mirate e sul rafforzamento delle sinergie, precisa in una nota.
Nel quadro della nuova strategia nazionale, che dal 2029 sostituirà le attuali, la Confederazione, i Cantoni e la fondazione Promozione Salute Svizzera definiranno congiuntamente obiettivi e misure per una prevenzione che copra tutte le sostanze e forme di dipendenza, senza adeguare le basi legali vigenti.
L'accento sarà posto sui minori e sulla promozione precoce della salute, oltre che su misure strutturali, come la creazione di un ambiente favorevole all'attività fisica o di spazi all'aperto liberi dal tabacco. Si dovranno potenziare anche le attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle diverse misure, prosegue l'Esecutivo.
Per migliorare il coordinamento e sfruttare maggiormente le sinergie fra i diversi attori che finanziano le misure, il Consiglio federale raccomanda di creare, nel quadro della nuova strategia prevista dal 2029, una piattaforma di finanziamento che riunisca l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e altri uffici federali interessati, i Cantoni, il Fondo per la prevenzione del tabagismo e Promozione Salute Svizzera. L'obiettivo consiste nel definire, insieme ai partner coinvolti, le priorità per il finanziamento di progetti di prevenzione multirischio, rivolgendo particolare attenzione all'infanzia e all'adolescenza.
Il passaggio dalle sigarette ai nuovi prodotti contenenti nicotina, sui quali non è prelevata alcuna tassa di prevenzione, comporta una riduzione delle risorse finanziarie a disposizione del Fondo per la prevenzione del tabagismo. Ma anche questi articoli, rivolti in particolare a minori e giovani adulti, presentano dei rischi per la salute. Per questo motivo il Consiglio federale propone di estendere il tributo destinato al Fondo a tutti i prodotti del tabacco e della nicotina nel quadro della prossima revisione della legge sull'imposizione del tabacco.
Parallelamente a queste misure, il Governo ritiene che il disciplinamento della disponibilità e dell'accessibilità delle sostanze che creano dipendenza, la politica dei prezzi e di tassazione, le restrizioni della pubblicità e della promozione, così come un ambiente di vita salutare restino fondamentali per contrastare nel lungo termine i problemi legati alle dipendenze.