Nel quadro della nuova strategia nazionale, che dal 2029 sostituirà le attuali, la Confederazione, i Cantoni e la fondazione Promozione Salute Svizzera definiranno congiuntamente obiettivi e misure per una prevenzione che copra tutte le sostanze e forme di dipendenza, senza adeguare le basi legali vigenti.

L'accento sarà posto sui minori e sulla promozione precoce della salute, oltre che su misure strutturali, come la creazione di un ambiente favorevole all'attività fisica o di spazi all'aperto liberi dal tabacco. Si dovranno potenziare anche le attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle diverse misure, prosegue l'Esecutivo.