In ottobre in quasi tutti i 25 cantoni (i due Appenzello sono considerati insieme) si registrano progressioni mensili, con punte del +2,5% a Sciaffusa e del +2,0% a Ginevra. L'unica eccezione è Vaud (-0,1%), mentre il Ticino segna +0,2% e i Grigioni +0,6%. Su base annua i rialzi arrivano sino al +4,8% di Sciaffusa e al +4,5% di Obvaldo: in forte crescita sono anche i Grigioni (+3,9%) e il Ticino (+3,6%).

Interessante è anche l'andamento nelle otto città elvetiche prese in considerazione dai ricercatori. Lugano mette a referto una flessione mensile dell'1,3% e un incremento annuo del 2,6%, superato da Ginevra (+5,7%), Berna (+3,1%) e Lucerna (+2,7%). Balzi meno importanti nei dodici mesi vengono mostrati da Basilea (+2,1%), Losanna (+1,6%), San Gallo (+0,8%) e Zurigo (+0,7%). Coira non figura fra le realtà prese in esame.