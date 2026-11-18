Nuovi affitti sempre in netta crescita: +2,1% in un anno
In Ticino il rialzo su base annua è del 3,6%
ZURIGO - Sulla scia della crescita della popolazione gli affitti si confermano sempre in aumento in Svizzera: in ottobre le pigioni degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati - si parla solo di quelle, non dei contratti in essere - sono salite dello 0,4%, mentre nell'arco di un anno l'incremento è del 2,1%.
È quanto emerge dall'indice elaborato dal portale di annunci immobiliari Homegate - entità di SMG Swiss Marketplace Group - in collaborazione con ZKB, la banca cantonale di Zurigo. L'indicatore ha toccato un nuovo massimo storico, raggiungendo 134,4 punti; il valore di 100 punti risale al gennaio 2009.
In ottobre in quasi tutti i 25 cantoni (i due Appenzello sono considerati insieme) si registrano progressioni mensili, con punte del +2,5% a Sciaffusa e del +2,0% a Ginevra. L'unica eccezione è Vaud (-0,1%), mentre il Ticino segna +0,2% e i Grigioni +0,6%. Su base annua i rialzi arrivano sino al +4,8% di Sciaffusa e al +4,5% di Obvaldo: in forte crescita sono anche i Grigioni (+3,9%) e il Ticino (+3,6%).
Interessante è anche l'andamento nelle otto città elvetiche prese in considerazione dai ricercatori. Lugano mette a referto una flessione mensile dell'1,3% e un incremento annuo del 2,6%, superato da Ginevra (+5,7%), Berna (+3,1%) e Lucerna (+2,7%). Balzi meno importanti nei dodici mesi vengono mostrati da Basilea (+2,1%), Losanna (+1,6%), San Gallo (+0,8%) e Zurigo (+0,7%). Coira non figura fra le realtà prese in esame.